Mercato concurrents OM : Blanc annonce la couleur à Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, PSG, Nice, Rennes, Monaco, Lens, LOSC…) A Lyon, ce mercato hivernal va commencer par un nouveau retour mais Laurent Blanc sait qu’il n’y aura pas une révolution…

Après la cuisante défaite face à Clermont dimanche, Laurent Blanc a fait le point sur le mercato hivernal.

On ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs

« Il va y avoir un défenseur central, mais je ne sais pas si cette arrivée est imminente. On va essayer d’amener des joueurs qui sont capables d’apporter ce qui nous manque, mais on ne va pas prendre non plus 6 ou 7 joueurs. On fera ce qu’on peut. J’espère que l’on ne se trompera pas, mais dans tous les cas, on aura 90 % de l’effectif actuel qui est d’une bonne valeur, mais avec des manques ». Laurent Blanc – source : Conférence de presse (01/12/2022)

Le défenseur en question devrait être Dejan Lovren selon l’Équipe. C’est l’option la plus avancée, le défenseur croate de 33 ans a déjà évolué à Lyon entre 2010 à 2013, il joue actuellement au Zénit Saint-Pétersbourg.

Ça va être un mercato particulier — Cheyrou

Tous ces changements vont forcément bousculer les plans du dirigeant français. Dans un entretien accordé à OL Play en ce début de semaine, l’ancien joueur a avoué que ce serait un mercato difficile et un peu spécial.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : La condition pour que Karsdorp quitte l’AS Roma

« On parle avec le coach. Vous avez pu voir ces derniers jours les rebondissements si l’on peut dire dans le club. Ça va peut-être nous permettre d’y voir un peu plus clair par rapport à la stratégie et aux finances. Ça va être un mercato particulier. On ne sait pas trop comment ça va réagir (…) Si le coach a besoin de réaménager légèrement son effectif par rapport à ses principes de jeu, on essayera de faire au mieux. En termes de quantité d’effectif, on est déjà bien fourni. La qualité, on l’a vu ce (dimanche) soir est conforme à ce que l’on connaît. Si on peut bouger, on bougera pour améliorer l’équipe, pour apporter une plus-value, mais on essayera surtout de s’adapter à un marché » Bruno Cheyrou – Source : OL Play (12/12/22)