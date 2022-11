Mercato concurrents OM : Blanc veut s’offrir un milieu de terrain présent au Qatar ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des autres clubs de Ligue 1 et des concurrents de l’OM (LOSC, RC Lens, PSG, Lyon, Rennes, Nice…). Laurent Blanc pourrait opérer quelques changements lors du mercato hivernal, un milieu de terrain serait visé…

Lyon connait un début de saison compliqué, Laurent Blanc est venu pour tenter de redresser le club, pour cela il compte sur plusieurs recrues lors du mercato hivernal. Selon les informations du Progrès, Laurent Blanc souhaiterait l’arrivée d’un milieu de terrain pour densifier son entrejeu et pallier aux blessures récurrentes de Tolisso. Le technicien français aurait coché le nom de l’ancien montpelliérain Ellyes Skhiri, l’international tunisien est au Qatar avec sa sélection. Le milieu de terrain tunisien de 27 ans joue en Allemagne à Cologne, mais sera libre en juin prochain. Lyon pourrait donc récupérer le milieu défensif pour un faible montant dès le mois de janvier…

Lyon veut aussi Orkun Kökçü ?

Orkun Kökçü est une autre cible au milieu. Le joueur a fait polémique et a expliqué son refus de porter les couleurs de l’arc-en-ciel, dans le cadre de la Coming Out Week, le week-end dernier : « Je pense qu’il est important de souligner que je respecte tout le monde, quelle que soit sa religion, son origine ou ses préférences, a-t-il déclaré en préambule à sa justification. Je pense que chacun est libre de faire ce qu’il veut ou ressent. Je comprends très bien l’importance de cette action, mais en raison de mes croyances religieuses, je ne pense pas être la bonne personne pour la soutenir. C’est pourquoi je ne me sens pas à l’aise de porter ce brassard de capitaine. Je peux imaginer que certaines personnes soient déçues par cela. Ce n’est absolument pas mon intention, même si je réalise que je ne pourrai peut-être pas faire disparaître ce sentiment simplement avec des mots. Mais j’espère que mon choix, fait pour des raisons religieuses, sera également respecté. »