Mercato concurrents OM : Bologne s’intéresse à un Lyonnais !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Ça bouge côté Lyon durant ce mercato, des arrivées et des départs l’olympique lyonnais va connaître un mercato mouvementé. En effet Sinaly Diomandé pourrait quitter l’olympique lyonnais pour rejoindre Bologne selon Gianluca Di Marzio.

D’après le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Bologne s’intéresserait au défenseur central lyonnais, Sinaly Diomandé. En effet Bologne sera à la recherche du remplaçant de Calafiori, en partance pour Arsenal. Les 2 clubs sont actuellement en discussion pour le défenseur central italien. Un accord autour des 50 d’euros plus des bonus et un pourcentage à la revente est envisagé. Le club italien étudie les possibilités pour le remplacer. Le défenseur central de 23 ans est doté d’une incroyable expérience il compte déjà 83 matchs avec l’OL à son actif et 9 avec la sélection nationale ivoirienne. À l’heure actuelle ça valeur marchande est estimée à 4 millions d’euros, et il ne lui reste qu’un an de contrat avec l’OL. Arrivée en 2019 dans le club rhodanien Diomandé pourrait filer en Italie afin de remplacer Calafiori à Bologne.

.@Bolognafc1909, in difesa interesse per #Diomandé del #Lione. C’è anche lui tra le ipotesi valutate dai rossoblù — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 11, 2024

lire aussi: Mercato OM : Longoria prépare une grosse offre pour ce joueur d’Arsenal ?