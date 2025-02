Mercato concurrents OM : Bras de fer perdu à Lens ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le journaliste de FootMercato, Sébastien Denis, a récemment évoqué la situation de Przemysław Frankowski face au RC Lens.

En effet, le latéral droit serait en plein désaccord avec son club, ce qui pourrait aboutir à un départ imminent. « Przemysław Frankowski est parti au bras de fer avec le RC Lens refusant de jouer et de s’entrainer. Le piston droit devrait quitter (sauf énorme retournement de situation) Lens dans les prochaines heures direction le Galatasaray. Montant de l’opération : 10 M€ (sans doute en prêt avec OA obligatoire) et un salaire hors sol injouable pour les Sang et Or qui ont tout tenté pour essayer de le retenir ».

Après Samba et Khusanov, Frankowski quitte Lens ?

Les dirigeants lensois auraient tenté de retenir le joueur, mais face à une proposition financière séduisante du Galatasaray, le transfert semble désormais inévitable. L’offre de 10 M€ pourrait se concrétiser sous forme de prêt avec une option d’achat obligatoire, permettant ainsi au club turc de renforcer son effectif avec un ailier offensif prometteur.



Si Frankowski quitte Lens, cela représenterait un tournant stratégique pour les Sang et Or, après les départs de Samba, Khusanov c’est un 3e cadre du club qui va changer d’air. Ce départ met en lumière les difficultés de gestion salariale et de rétention des talents en Ligue 1. Les prochains instants seront cruciaux pour finaliser cet accord majeur, qui illustre l’influence grandissante des clubs étrangers dans le marché des transferts. Les discussions continuent vivement en coulisses.