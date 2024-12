Mercato concurrents OM : ça bouge pour cet attaquant lyonnais ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Gift Orban, l’attaquant de l’OL, pourrait rejoindre Galatasaray lors du mercato hivernal 2025, en raison des difficultés financières du club lyonnais et du soutien de son compatriote Victor Osimhen.

Le mercato hivernal 2025 pourrait voir un transfert majeur pour Gift Orban, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, selon le média Fotomac. Le club turc de Galatasaray, en quête de renforts offensifs suite à la blessure de Mauro Icardi aurait comme objectif de recruter le joueur de 22 ans. Après avoir recruté Orban l’année dernière pour environ 14 millions d’euros en provenance de Gand, l’OL, confronté à des difficultés financières, est prêt à le vendre dès cet hiver.

Orban vers Galatasaray ?

Gift Orban est ciblé par Galatasaray, Victor Osimhen souhaite qu’il le rejoigne. 🇳🇬 {source : @fotomac} pic.twitter.com/eYTHtX5XVN — FlashFoot-France (@FrFlashFoot) December 10, 2024

L’attaquant nigérian pourrait donc prendre la direction de la Super Lig turque. De plus, Victor Osimhen, son compatriote et star de Naples prêté au club turc jusqu’en juin, joue un rôle clé dans cette rumeur, en conseillant à Orban de rejoindre Galatasaray. En effet, Osimhen aurait encouragé son homologue à faire le grand saut à Istanbul, où il serait accueilli à bras ouverts par les fans du club. Ce transfert serait une étape importante dans la carrière de l’attaquant, qui cherche à s’imposer au plus haut niveau tout en offrant à Galatasaray une nouvelle arme offensive pour leurs ambitions en championnat et en Europe.



La situation financière de l’OL pourrait précipiter ce départ, avec une vente potentielle d’Orban qui permettrait au club français de respirer économiquement. Toutefois, les discussions autour de ce transfert sont encore en cours et la décision finale dépendra des négociations entre les deux clubs.