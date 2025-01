Mercato concurrents OM : ça n’arrête pas à Rennes… un départ et des cibles !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le Stade Rennais poursuit son mercato hivernal en visant Denis Bouanga pour renforcer son attaque, bien que des obstacles financiers existent, tandis que Henrik Meister, arrivé il y a six mois, va rejoindre Pise en Serie B pour un prêt avec option d’achat.

Le Stade Rennais continue d’être l’un des clubs les plus actifs du mercato hivernal. Après avoir attiré des joueurs de renom comme Seko Fofana et Brice Samba, le club breton ne compte pas s’arrêter là et poursuit sa quête de renforts. Dans cette dynamique, Rennes s’intéresse de près à Denis Bouanga, attaquant gabonais actuellement au Los Angeles FC en MLS. Auteur de performances impressionnantes avec 69 buts et 31 passes décisives en 106 matchs, Bouanga, qui évolue principalement à l’aile gauche, est déterminé à revenir en Europe, notamment en Ligue 1, comme il l’a exprimé à plusieurs reprises. Son salaire élevé et son transfert relativement coûteux (environ 10 millions d’euros) avaient freiné les prétendants l’année passée, mais Rennes semble désormais prêt à répondre à ces exigences. Le joueur serait également très intéressé par un retour en France, où il pourrait évoluer dans un club ambitieux comme le Stade Rennais. Cependant, la concurrence s’annonce rude, notamment avec des clubs italiens également intéressés par ses services. Le club cherche aussi a faire venir Lilian Brassier qui n’entre pas dans les petits papiers de Roberto De zerbi. Le club possède toujours un pourcentage du défenseur central…

Bouanga et Brassier visés, Meister prêté !

En parallèle, Henrik Meister, l’attaquant danois de 21 ans arrivé il y a seulement six mois en provenance de Sarpsborg, s’apprête à quitter Rennes. Après des débuts prometteurs, notamment avec un but lors de son entrée face à l’OL, Meister va rejoindre Pise, actuellement deuxième de Serie B, pour un prêt de six mois avec option d’achat. Ce départ permettra au jeune attaquant d’obtenir davantage de temps de jeu, tout en permettant au Stade Rennais de libérer une place pour d’éventuels nouveaux renforts offensifs. Le club breton continue donc de préparer activement son mercato, avec des mouvements offensifs et des ajustements en fonction des opportunités.