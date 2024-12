Mercato OM : ça bouge déjà pour Brassier !

Malgré des débuts très difficiles à l’OM, Lilian Brassier conserve une belle cote sur le marché des transferts. Avec des clubs comme Nice, Leicester, Villarreal ou Wolfsbourg sur ses traces, le défenseur marseillais pourrait bien animer la prochaine fenêtre de mercato. Reste à savoir si l’OM acceptera de se séparer de ce joueur prometteur dès cet hiver.

Lilian Brassier, arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, vit une première moitié de saison compliquée sous les couleurs phocéennes. Pourtant, selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central de 24 ans attise déjà la convoitise de plusieurs clubs français et européens. Alors que le mercato hivernal approche, l’avenir de Brassier pourrait devenir l’un des sujets chauds de janvier.

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Brest, Lilian Brassier, défenseur central de 24 ans, connaît des débuts très compliqués sous les couleurs phocéennes. Malgré 11 apparitions toutes compétitions confondues, l’adaptation au système tactique de Roberto De Zerbi s’est avérée difficile, compliquant sa progression dans un environnement exigeant comme celui de l’OM. Apprécié pour ses qualités humaines, Brassier demeure néanmoins une pièce convoitée sur le marché des transferts.

Brassier courtisé par plusieurs clubs !

Selon les information de Foot Mercato, plusieurs clubs français et européens ont manifesté leur intérêt pour le joueur lors de cette période de mercato. En France, l’OGC Nice a sondé son entourage malgré des contraintes budgétaires, et un autre club de Ligue 1, dont le nom reste inconnu, suit également de près le défenseur marseillais. À l’étranger, Leicester City en Angleterre, Villarreal en Espagne, et Wolfsbourg en Allemagne figurent parmi les prétendants sérieux, en quête de renforts défensifs.

Si Brassier n’a pour l’instant pas exprimé de désir de départ, les offres potentielles pourraient pousser l’OM à envisager un transfert. Son profil d’axe gauche, très recherché, lui confère une valeur certaine sur le marché, malgré des performances en demi-teinte. Alors que le mercato d’hiver s’annonce agité, la situation de Brassier pourrait être l’un des dossiers brûlants à suivre sur la Canebière.

