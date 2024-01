Mercato Concurrents OM: Ça s’agite fort du côté du Stade Rennais !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, OGC Nice, LOSC, Rennes…) Le Stade Rennais, qui a déjà dépensé 57.9 millions d’euros cette saison, devrait être une nouvelle fois très actif sur le marché des transferts. D’après les informations de Foot Mercato, plusieurs départs et arrivées sont attendus.



Selon Foot Mercato, Rennes devrait être actif durant ce mercato hivernal avec plusieurs départs et arrivées qui sont attendus. Le club breton a déjà dépensé 57,9 millions d’euros pour Enzo Le Fée, Ludovic Blas, Fabian Rieder, Bertuğ Yıldırım et Nemanja Matic.

A LIRE AUSSI: Mercato OM : Le Bayern prêt à chiper un cadre de Gattuso?

Arthur Theate devrait rejoindre l’AS Roma. Toutefois, le directeur sportif Florian Maurice ne « changera pas 80% de l’effectif mais améliorera certains points ». Les Bretons auraient ainsi entamé les discussions avec Clermont pour boucler l’arrivée du défenseur ghanéen, Alidu Seidu.

Rennes have made a bid worth €9 million with add ons for Clermont defender 🇬🇭 Alidu Seidu as they look to overhaul their defence in the January transfer window. [L’Equipe]

Seidu is currently with the Black Stars for #AFCON2023 pic.twitter.com/ea0fdU8wQb

— Owuraku Ampofo (@_owurakuampofo) January 9, 2024