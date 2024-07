Mercato concurrents OM: ça se précise pour Mikautadze ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Mikautadze vers une destination de ligue 1 inattendu.

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines Mikautadze a annoncé qu’il resterait en Ligue 1. Envoyé par les rumeurs dans des clubs comme Lyon, Marseille ou encore Monaco, la destination finale ne se trouverez pas parmi ces clubs. Le géorgien, éliminé en 8e par l’Espagne aura été auteur d’un très bel euro avec son équipe. Auteur de 3 buts et une passe décisive, il est parmi les meilleurs buteurs de la compétition pour l’instant. Ce qui pourrait faire monter sa valeur marchande pour le mercato estival.

Lens favori ?

🔴 Le RC Lens 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗘𝗡 𝗣𝗢̂𝗟𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 pour s’attacher les services de Georges Mikautadze ! ❤️💛🇬🇪 🗞 @lavoixdunord pic.twitter.com/sPEwg416Ad — Vibes Foot (@VibesFoot) July 1, 2024

Alors que tout le monde le voyait signé à Lyon, dont il est originaire ou encore à Monaco, Mikautadze pourrait bel et bien s’engager avec les sang et Or. Selon le quotidien La Voix du nord le RC Lens ce serait en pôle position dans le dossier depuis déjà une dizaine de jours. La raison, Pierre Dréossi directeur général du Racing Club de Lens serait l’élément central dans le dossier. En effet il est l’ancien directeur sportif du FC Metz club actuel de Mikautadze. Ce qui faciliterait les négociations. Affaire à suivre, lance pourrait frapper un très gros coup dans le mercato de Ligue 1.

lire aussi: Mercato OM : Longoria prêt à mettre 10 millions sur ce milieu de terrain présent à l’Euro ?