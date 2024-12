Mercato concurrents OM : ça va bien bouger cet hiver à Rennes !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Rennes, après une première moitié de saison décevante, envisage des départs et des ajustements dans son effectif sous l’impulsion de Jorge Sampaoli, avec des cibles de recrutement notamment au poste de gardien, défenseur central, milieu défensif et attaquant axial pour renforcer son équipe et redéfinir son identité.

Rennes, après une première moitié de saison décevante et une crise d’identité, a choisi de renforcer son équipe sous la direction de Jorge Sampaoli, arrivé en novembre. Le club a connu une grande période de turbulences, marquée par un mercato estival raté où onze joueurs ont été recrutés sans véritable expérience en Ligue 1, ce qui a empêché une intégration réussie. Sampaoli, avec le soutien du président Arnaud Pouille et du directeur sportif Frédéric Massara, s’attèle désormais à redresser la situation, en ajustant l’effectif et en ciblant quelques recrutements.

6 départs et 4 recrues espérés pour Sampaoli ?



Bien que Rennes n’ait pas prévu un mercato aussi ambitieux que celui de l’année dernière, où sept joueurs étaient arrivés, des départs sont envisagés. Selon l’Equipe, plusieurs joueurs non utilisés, comme Naouirou Ahamada, Henrik Meister et Jota, pourraient quitter le club. Jota, qui était l’un des joueurs phares du mercato estival, pourrait être cédé si une opportunité se présente, étant donné la forte concurrence au poste d’attaquant axial. De plus, le club cherche activement à renforcer certains postes clés, notamment celui de gardien, défenseur central, milieu défensif et attaquant axial. Des informations ont circulé concernant des cibles comme Arnau Tenas, le gardien du PSG, et Chancel Mbemba, défenseur de l’OM.

La une du journal L’Équipe de ce vendredi 20 décembre pic.twitter.com/zokKgyPW9Y — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 20, 2024



Le club veut équilibrer son effectif en intégrant davantage de joueurs expérimentés, capables d’assumer des rôles de leadership, tout en donnant plus de place aux jeunes talents issus de la formation rennaise. En résumé, Rennes souhaite redéfinir son identité en réorientant son recrutement et en s’appuyant sur un noyau plus solide et plus cohérent pour la deuxième moitié de saison.