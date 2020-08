Mercato concurrents OM : Camavinga (Rennes) est cash concernant son avenir !

Dans un entretien accordé à la nouvelle chaîne Téléfoot, Edouardo Camavinga s’est exprimé sur son avenir. Le jeune milieu de terrain est cash : il devrait être à Rennes la saison prochaine.

Depuis plusieurs mois, le dossier Edouardo Camavinga fait du bruit en Europe et plus particulièrement en Espagne. Le jeune milieu de terrain de Ligue 1 serait observé par le Real Madrid et par d’autres grandes écuries européennes.

je suis heureux d’être rennais aujourd’hui — CAMAVINGA

Dans un entretien accordé à la nouvelle chaîne Téléfoot, le joyau du Stade Rennais s’est exprimé sur son avenir : Il sera joueur du club breton la saison prochaine.

A LIRE AUSSI : Mercato : Des contacts avancés entre Rennes et cet attaquant visé par l’OM ?

« Les rumeurs autour de mon avenir? Franchement, ça ne me fait rien du tout. Il faut s’y préparer, c’est le football. Il y a des rumeurs, des choses vraies, fausses… Il ne faut pas y prêter attention. Ma destination pour la saison prochaine? Tout simplement, je suis rennais. Il me reste des années de contrat et je suis heureux d’être rennais aujourd’hui. Je serai rennais cette saison »

Edouardo Camavinga – Source : Téléfoot La Chaîne