Mercato concurrents OM : Campos (LOSC) a trouvé son club pour juin 2021 ?

Alors que Luis Campos menace toujours de quitter le LOSC, le conseiller sportif de Gérard Lopez aurait déjà trouvé son futur club. Arrivé en 2017 dans le nord de la France, le directeur sportif portugais serait en total désaccord avec sa direction.

Victorieux sur la pelouse du Milan AC (0-3) en Ligue Europa et actuel second du championnat de Ligue 1, le LOSC s’apprête à voir l’un des meilleurs éléments de sa direction quitter le board lillois. En effet, l’ancien dirigeant n’a pas l’air d’apprécier sa collaboration avec le directeur général du club, Marc Ingla.

Direction la roma pour campos ?

Selon le Corriere dello Sport, le Portugais aurait déjà trouvé une porte de sortie du côté de l’Italie et de l’AS Roma. La source affirme que Luis Campos aurait déjà commencé une mission de conseiller spécial de manière officieuse pour l’AS Roma et son président Dan Friedkin. Un rôle de chef du recrutement lui aurait été proposé, mais le Portugais préfèrerait occuper un rôle de conseiller auprès de la direction, et gérer ensuite le mercato de l’équipe depuis son camp de base à Monte-Carlo. En revanche, le média italien précise que Campos devra patienter au moins jusqu’en juin prochain pour prendre ses nouvelles fonctions.