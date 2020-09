Mercato concurrents OM : Tensions internes au LOSC ? Campos prêt à claquer la porte ?

Luis Campos menace toujours le club de partir. Le conseiller sportif de Gérard Lopez ne serait pas en harmonie avec certains dirigeants qui l’entourent au LOSC.

Sur le plan sportif, tout roule à Lille. Le dernier quatrième de Ligue 1 a débuté le nouvel exercice 2020-21 de championnat avec deux victoires et deux nuls. Les deux contre-performances ont été réalisées face à deux concurrents directs : Rennes et Marseille. Et quand on voit la prestation des hommes de Christophe Galtier au Vélodrome, dimanche dernier, on a de quoi présager le bon pour la suite. Mais sur le plan extra-sportif, le club nordiste semble plus emprunté. Le conseiller sportif de Gérard Lopez menace toujours les Dogues de quitter son poste.

Luis campos remonté contre la politique du club

L’ancien dirigeant de l’AS Monaco n’a pas l’air d’apprécier sa collaboration avec le directeur général du club, Marc Ingla. Selon L’Équipe, Luis Campos « déplore toujours, en privé, le fonctionnement à deux vitesses » du LOSC. Le bras droit du président « réclame des changements dans ce domaine depuis longtemps sous peine d’envisager de cesser toute collaboration. » À noter, le Portugais « n’a plus mis les pieds au domaine de Luchin depuis trois semaines », rajoute le média sportif. Campos est en poste à Lille depuis son rachat (2017).