Mercato concurrents OM : Campos (LOSC) a trouvé une autre pépite ?

FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM. Le directeur sportif du LOSC Luis Campos est proche de boucler un nouveau bon coup pour pas cher.

Lille réactive la filière turque. Après Yusuf Yazici, Zeki Celik et Burak Yilmaz, le LOSC est proche de boucler l’arrivée de Mustafa Kapi. Âgé de 18 ans, ce milieu de terrain était en fin de contrat à Galatasaray. Et selon les infos du média turc Nexus Sport, la jeune pépite et le LOSC ont déjà trouvé un accord pour un transfert.

ARRIVÉE PRÉVUE VENDREDI pour Mustafa Kapi ?

Toujours selon Nexus Sport, le jeune Mustafa Kapi devrait arriver vendredi dans le nord de la France. Sa signature à Lille devrait être officialisée dans la foulée de son arrivée sur le sol français. Ce transfert coûtera 0€ au LOSC, vu que Kapi était libre, après son refus de prolonger avec Galatasaray. Un refus qui lui a valu une mise à l’écart du club Stambouliote et de finir la saison avec l’équipe U19. A Lille, Kapi va avoir l’occasion de lancer sa carrière professionnelle au plus haut niveau.