Mercato concurrent OM : Luis Campos explique comment il trouve des bons coups pour le LOSC !

Luis Campos réalise quasiment toujours de bons coups dans ses recrutements. Désormais sous contrat avec le LOSC, il a réussi à revendre Victor Osimhen à Naples pour près de 80 millions d’euros alors qu’il a été acheté 12 millions d’euros la saison dernière.

les nuances tactiques, c’est plus difficile à comprendre — CAMPOS

Dans un entretien accordé à Sport Magazine, un média belge, le directeur sportif a expliqué comment il procédait pour recruter ses joueurs…

« Un bon recruteur, c’est quelqu’un avec une sensibilité spéciale. La sensibilité, tu l’as ou tu ne l’as pas. Si je vais voir un match avec mon frère, après une heure de jeu, il va pouvoir me dire quel est le meilleur joueur sur le terrain. Normalement, il aura raison, mais il ne pourra pas me dire quel est le profil dont moi j’ai besoin pour mon équipe. Chaque match a une charge tactique extraordinaire. Le travail physique, c’est plus facile, le travail technique, c’est la base, mais les nuances tactiques, c’est plus difficile à comprendre. Des très bons joueurs, il y en a beaucoup, mais ce qui fait la différence, c’est la compréhension du jeu. Si tu ne comprends pas le jeu, tu es perdu. Ma force, c’est que je fais l’effort, tous les jours, de regarder des footballs très différents et de comprendre le jeu. Parfois, on n’aime pas le jeu d’une équipe, mais il y a une explication. Cela demande une grande ouverture d’esprit de pouvoir trouver un grand talent dans ce contexte-là »

Luis Campos – Source : Sport Magazine (04/09/20)