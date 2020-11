Mercato concurrents OM : Ce cadre de Rudi Garcia (Lyon) rêve encore d’un grand club européen !

Memphis Depay s’est une nouvelle fois exprimé sur son avenir. L’attaquant lyonnais laisse planer le doute mais affirme que le Barça est un top club dans lequel beaucoup de joueurs aimerait jouer…

Lors du mercato estival, le FC Barcelone a connu un gros chamboulement avec l’arrivée de Ronald Koeman et les rumeurs autour d’un départ de Lionel Messi.

Le Barça, c’est un top club — DEPAY

Le compatriote du nouveau coach catalan, Memphis Depay a d’ailleurs été cité à de nombreuses reprises pour renforcer l’attaque du Barça. Interrogé après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Espagne ce mercredi (1-1), le Néerlandais qui évolue actuellement à Lyon n’a pas été très rassurant sur son avenir en Ligue 1.

« Je ne sais pas. Le mercato n’est pas ouvert et je ne suis pas concentré là-dessus en ce moment, pour être honnête. Je suis focus sur le fait de faire de bonne performances et d’essayer de devenir un meilleur joueur. Il y a beaucoup de spéculation mais je n’ai pas la tête à ça pour l’instant. (…) Le Barça, c’est un top club. Il y a beaucoup d’autres top clubs dans le monde mais c’est l’un des plus grands. Tout le monde a envie de ça mais on verra ce que le futur nous réserve. »

Memphis Depay – Source : RTVE (11/11/20)