Mercato concurrents OM : Ce Lyonnais pisté pour remplacer Veretout à l’AS Roma?

Lyon ne réalise pas un très bon début de saison. Après une série de quatre défaites, le club a décidé de se séparer de Peter Bosz et de faire confiance au duo Laurent Blanc – Franck Passi. A peine arrivé, l’ancien coach du PSG doit faire avec des rumeurs de départ de certains de ses joueurs !

Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l’OL n’a pas trouvé d’accord — Aouar

En effet, Houssem Aouar qui est souvent cité comme l’une des grosses valeurs marchandes lyonnaises est cité comme un probable départ cet hiver. D’après Calcio Mercato, l’AS Roma verrait d’un bon oeil sa venue. José Mourinho apprécierait son profil au point de le mettre en tête de la liste des priorités pour le poste de milieu de terrain après le départ de Jordan Veretout vers l’OM. Il y a quelques jours, Houssem Aouar avait évoqué le mercato estival très éprouvant qu’il venait de passer.

« C’était un mercato stressant pour moi. Mais je suis tombé d’accord avec la plupart des clubs qui se sont manifestés, même Benfica. En plus, vous voyez bien que ce sont des clubs de standings différents, avec différents projets, et je n’ai pas fait obstacle. Malheureusement, l’OL n’a pas pu se mettre de mettre d’accord avec aucun des clubs intéressés. Ça, il faut le respecter, il n’y a pas de problème. Mais moi je n’ai pas fermé de porte. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l’OL n’a pas trouvé d’accord, ce que je peux comprendre. Le club m’a dit de prolonger si je ne partais pas ? Non, pas du tout. Un joueur n’est jamais obligé de prolonger ! Ce n’est pas comme ça que ça marche. Tout va bien entre le club et moi aujourd’hui. C’est vrai qu’ils ont évoqué la possibilité de prolonger, mais moi pour l’instant je ne suis pas sur le terrain et mon unique priorité est déjà de jouer. Je me focalise sur ça. Ensuite, dans un second temps, on aura le temps de discuter. Pour l’instant, je veux juste rejouer et aider le club à sortir de ce moment difficile » Houssem Aouar – Source : L’Equipe (06/10/22)