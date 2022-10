Riolo voit deux joueurs « en train d’exploser à l’OM »

L’Olympique de Marseille s’est imposé ce mercredi soir face au Sporting (0-2) à l’Estádio José Alvalade lors du quatrième match de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Sur RMC, Daniel Riolo a souligné le caractère de l’équipe de Tudor mais aussi la belle évolution de Guendouzi et Harit !

Sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a souligné la prestation de Mattéo Guendouzi, auteur du pénalty du 1-0, mais aussi d’Amine Harit, qui a obtenu le pénalty avant de servir parfaitement Alexis Sanchez pour le 2-0.

A lire aussi : Mercato OM : Des recrues cet hiver ? La réponse de Friio (le DT olympien) !

Guendouzi et Harit sont en train d’exploser à l’OM – Riolo

🎙 D. Riolo : « Ils auraient pu se perdre au vu de ce qu’on voyait d’eux quand ils étaient gamins. À l’OM, ils sont en train d’exploser. » Daniel Riolo et @mamadniang11 soulignent les très bonnes performances de Guendouzi et Harit, qui récompensent « leur bon choix de carrière. » pic.twitter.com/O8xvptbjpd — After Foot RMC (@AfterRMC) October 12, 2022

« Après francfort, on était abattu car on avait l’impression que l’OM n’avait pas le caractère pour cette Ligue des Champions. Face au Sporting, ce n’est pas flamboyant mais l’OM a montré du caractère, du calme… Le Sporting a complétement pété les plombs, ce soir le Sporting ne gérait rien du tout. Is ont vrillé et l’OM les a poussé. En Coupe d’Europe c’est très important d’afficher ce genre de visage. C’est vraiment jouable maintenant. La carrière d’un joueur dépend de plein d’autres choses que les qualités naturelles. Ce qui la fait, c’est ta tête, ton mental, ton intelligence, les bons choix, un entraîneur… Guendouzi et Harit auraient très bien pu se perdre au vu de ce qu’on a vu d’eux au début de leur carrière. Mais aujourd’hui, ils sont en train d’exploser à l’OM. » Daniel Riolo – Source : RMC Sport

A lire aussi : Mercato OM : Des recrues cet hiver ? La réponse de Friio (le DT olympien) !

OM – SPORTING (0-2): SCENARIO PARFAIT, Harit en Feu ! LES MARSEILLAIS font DISJONCTER le Sporting