Mercato Concurrents OM: C’est confirmé pour Génésio, signature imminente !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…) Alors que Lille doit remplacer Paulo Fonseca, Olivier Letang aurait trouvé le profil qu’il cherchait !

C’est confirmé pour Bruno Genesio d’après Foot Mercato qui annonçait déjà ce mardi un accord entre les deux parties pour sa signature au LOSC. Ce mercredi, le rédacteur en chef Sébastien Denis confirme et explique que le coach français devrait signer son contrat dès cet après-midi. L’officialisation ne devrait donc pas tarder pour l’ancien entraîneur lyonnais et rennais !

🚨Confirmation de la signature de Bruno Genesio au LOSC pour deux saisons. Signature cet après midi et officialisation à venir… https://t.co/WfUQ416ksX — Sébastien Denis (@sebnonda) June 5, 2024

Genesio vers Lille ?

Selon FootMercato, « le LOSC accélère pour enrôler Bruno Genesio et se trouve en pôle pour le recruter. (…) Les discussions entre le club du Nord et son agent ont repris ces derniers jours et sont sur le point d’aboutir. Il faut savoir que ce dernier est la priorité d’Olivier Letang pour succéder au futur coach de l’AC Milan. » A noter que l’ancien coach de l’OL a été aussi sollicité par Nice, qui a finalement opté pour Haise, mais aussi par Al-Ittihad…

Excl. #LOSC ⚪️🔴

▪️ les discussions entre le LOSC et l’ancien coach de l’OL et de Rennes ont repris ces derniers jours et se sont intensifiées ces dernières heures

▪️ l’arrivée de Genesio est quasi bouclée !

▪️pour remplacer Paulo Fonseca, Olivier Letang avait une priorité… pic.twitter.com/ZrkIJhZELy — Sébastien Denis (@sebnonda) June 4, 2024





Après le départ de son coach Paulo Fonseca, le possible gros transfert de la pépite Lenny Yoro et celui annoncé du buteur Jonathan David, un autre joueur important de l’équipe aimerait quitter le LOSC. En effet, Edon Zhegrova a confié au média kosovar Oxygen, « je crois que j’ai donné le meilleur de moi-même à Lille et que le moment est venu de partir pour un plus grand club. » Pour rappel, l’ailier de 25 ans a cumulé cette saison 12 buts et 10 passes décisives…

A LIRE AUSSI:Mercato OM: Jackpot à venir pour la Lazio avec le transfert de Guendouzi !

Le moment est venu de partir pour un plus grand club — Zhegrova

Signé chez les Dogues en janvier 2022 en provenance du FC Bâle, contre 7 millions d’euros, l’international kosovar (34 sélections, 4 buts) est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Dogues. L’ancien joueur de Genk est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

Selon l’Equipe, « l’Arabie saoudite devrait encore largement agiter les marchés des transferts européens cet été. Les clubs locaux avancent rapidement sur leurs cibles. Adam Ounas en fait partie. En fin de contrat avec Lille, l’international algérien (21 sélections) pourrait s’engager avec un club saoudien. L’identité du club reste encore à déterminer mais Al Shabab, Al Qadskah et Al Ettifaq sont intéressés. »