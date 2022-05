Mercato concurrents OM : C’est déjà bouclé pour le départ de ce Lyonnais !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Alors que des rumeurs l’envoyaient de retour à Chelsea dès l’hiver dernier, Emerson Palmieri devrait bel et bien retourner chez les Blues !

La saison lyonnaise a été une catastrophe en tout point. Jean-Michel Aulas n’aura pas su gérer ses supporters avec qui il a eu une cassure. Le coach Peter Bosz n’a pas réussi à tirer le meilleur de son groupe… Comptablement, le club du Rhône n’a pas pu suivre la progression folle de l’AS Monaco et s’est éloigné du top 5 en terminant 8e, derrière le RC Lens.

Lors du mercato estival, les Lyonnais vont devoir tout donner afin de réaliser une meilleure saison l’année prochaine. Sauf que plusieurs joueurs devraient lâcher le navire, à l’instar d’Houssem Aouar qui intéresse le Bétis Séville.

Annoncé sur le départ lors du mercato d’hiver 2022, Emerson Palmieiri a finalement terminé la saison à Lyon. Thomas Tuchel avait pourtant tout fait pour le récupérer après la blessure de Ben Chilwell qui a mis le coach allemand dans une situation compliquée.

Avec le départ de Marcos Alonso de Chelsea, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain pourra compter sur le retour du Brésilien ! En effet, selon le toujours très bien informé Fabrizio Romano, Emerson ne restera pas à Lyon une saison de plus. Prêté sans option d’achat obligatoire mais plutôt « prioritaire » pour l’ancien joueur de l’AS Roma, cette dernière ne sera pas activée.

Marcos Alonso has not changed his plans. He’s set to leave Chelsea this summer – he wants to return to Spain and Barcelona are in advanced talks on personal terms, but still waiting for price tag. 🔵🇪🇸 #CFC

Emerson Palmieri won’t stay at OL – he’s now coming back at Chelsea. pic.twitter.com/TYFXJptJsr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 22, 2022