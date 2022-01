Mercato concurrents OM : C’est encore la panique à Lyon, Aulas pourrait perdre son crack !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…) Produit de la formation lyonnaise, Cherki est pisté par l’OGCN. Son entourage répond aux rumeurs de départ !

Peu utilisé par Peter Bosz et ne sachant pas réellement quelle est sa place dans l’effectif lyonnais, Rayan Cherki se pose des questions sur son avenir. Selon Nice Matin et L’Equipe, plusieurs clubs sont prêts à lui offrir du temps de jeu, dont l’OGC Nice de Christophe Galtier.

Cherki est dans le flou concernant son avenir

Interrogé par RMC Sport, l’entourage de Rayan Cherki a informé que les relations avec la direction étaient très bonnes mais a en quelque sorte remis la faute sur le coach Bosz. A la fin de la saison, le jeune prodige lyonnais pourrait prendre des décisions concernant son avenir.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Un concurrent de taille pour cette piste offensive impliquant Kamara?

« Rayan a pu être affecté de ne pas rentrer à Troyes. C’est le choix du coach qu’on respecte. Il y a de très bonnes relations avec Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas. Rayan est le premier à estimer qu’il peut et doit apporter plus à l’OL. Reste à savoir quelles conditions peuvent être réunies, en termes de confiance et de rythme, pour qu’il puisse pleinement exprimer ses qualités. Cette saison, la seule fois où il a pu enchaîner deux titularisations consécutives, c’est en Espoirs (3 buts en 4 matchs)… La seule chose à laquelle on incite Rayan, c’est de s’accrocher et de se réfugier dans le travail. En ce qui concerne le projet sportif qui lui est imaginé ou non à Lyon, seul le coach peut y répondre. Du côté de Rayan, au rang des priorités, ce qui importe le plus cette semaine, c’est une victoire dans le derby » Entourage de Rayan Cherki – Source : RMC Sport (18/01/22)