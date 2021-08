Mercato concurrents OM : C’est le feu à Lyon, le LOSC veut un Colchonero et ça s’emballe à Rennes !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Au programme ce mercredi : C’est le feu à Lyon, le LOSC veut un Colchonero et ça s’emballe à Rennes !

Mercato concurrents OM : Plusieurs Lyonnais sur le départ à cause de leur attitude ?

À deux semaines de la fin du mercato, plusieurs problèmes d’attitudes dans le vestiaire lyonnais pourrait pousser le club à se séparer de certains joueurs !

C’est la crise du côté de Lyon. Après la désillusion face à Angers (3-0) le week-end dernier, l’Olympique Lyonnais a récemment mis à l’écart Marcelo suite à son attitude dans le vestiaire à l’issue de la rencontre. Toutefois, le défenseur central brésilien ne serait pas le seul joueur qui poserait problème dans l’effectif lyonnais. Plusieurs joueurs pourraient prendre la porte d’ici la fin du mercato.

Thiago mendes, Maxwel cornet, Houssem Aouar, Rayan Cherki et Islam Slimani ciblés

À en croire les informations de RMC Sport, d’autres joueurs pourraient être amenés à partir à cause de leur mauvaise attitude dans le vestiaire. En effet, Thiago Mendes, Maxwel Cornet, Houssem Aouar, Rayan Cherki et Islam Slimani seraient les principaux joueurs ciblés par Juninho, qui aurait décidé de prendre les choses en main. Alors que certains sont sur le départ depuis plusieurs semaines, ces événements pourraient tout précipiter dans les prochains jours.

Mercato concurrents OM : Ça s’emballe à Rennes (qui dépense plus que Longoria) !

À deux semaines de la fin du mercato, Rennes est sur tous les fronts !

Rennes veut construire un gros effectif. Après avoir terminé 6e lors du dernier exercice, le club breton se veut ambitieux et le montre parfaitement depuis le début du mercato. En effet, le Stade Rennais a enregistré de nombreux renforts. Parmi eux, Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana, Birger Meling et Baptiste Santamaria plus récemment. Avec ces différents recrutements, Rennes veut se donner les moyens de ses ambitions en jouant les premiers rôles cette saison.

49 millions d’euros déboursés

En effet, suite à ces recrutements, le Stade Rennais a déboursé près de 49 millions d’euros depuis l’ouverture du mercato estival. Un montant qui pourrait encore s’élever puisque le club breton serait désormais sur le point d’enregistrer l’arrivée de Lovro Majer en provenance du Dinamo Zagreb pour un montant avoisinant les 12 millions d’euros. Sur le marché des transferts, seul Paris a investi plus d’argent que Rennes. Par ailleurs, avec d’autres départs à prévoir (Soppy, Niang, Maouassa…), d’autres arrivées pourraient donc intervenir d’ici la fin du mercato. Affaire à suivre dans les jours à venir…

Mercato concurrents OM : Le LOSC est sur le point de récupérer un joueur de l’Atlético Madrid !

Les Lillois auraient enfin trouvé le remplaçant de Mike Maignan au poste de gardien !

Le LOSC vit mal le départ de Christophe Galtier. Jocelyn Gourvenec a totalement raté sa confrontation avec l’ancien coach lillois ce week-end face à l’OGC Nice et a perdu sur le score de 4-0. Avec le départ de Mike Maignan, c’est Leo Jardim, gardien de but brésilien de 26 ans qui est dans les cages des Lillois.

Grbic débarque pour prendre la place de titulaire au LOSC !

Pour remplacer l’international français parti pour l’AC Milan afin de compenser le départ de Gianluigi Donnarrumma qui a signé au PSG, les Dogues ont pensé à Ivo Grbic. Le Croate est actuellement sous contrat avec l’Atletico Madrid mais devrait bientôt débarquer en Ligue 1.

Selon Foot Mercato, il ne resterait que quelques détails afin que l’officialisation soit faite dans les prochains jours. Le Croate devrait arriver au LOSC et prendre la place de titulaire au Brésilien Jardim. Ce dernier reprendra sa place de doublure ou pourrait aussi quitter le club afin d’avoir du temps de jeu.