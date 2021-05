Mercato concurrents OM : C’est quasiment bouclé pour ce transfert à 25M€ au LOSC !

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Le LOSC s’apprête à récupérer 25M€ du transfert de Boubakary Soumaré !

Le LOSC est toujours un club qui vend très bien lors du mercato. Le prochain transfert qui devrait renflouer les caisses des Lillois est celui de Boubakary Soumaré.

En effet, le milieu de terrain arrivé du PSG en 2017 a montré de très belles choses sous le maillot des Dogues. Depuis plusieurs semaines, il serait la priorité de Leicester, club de Premier League. Selon les informations de Julien Laurens, correspondant pour RMC en Angleterre, le transfert est quasiment bouclé !

« On me dit que Boubakary Soumaré de Lille à Leicester c’est presque fait ! 25 millions d’euros au total. Lille l’a obtenu gratuitement il y a 4 ans en provenance du PSG et il a beaucoup progressé. Quel talent et un autre gros coup de Leicester. Et surtout, il est né et a grandi à Paris ! » Julien Laurens – Source : Twitter (20/05/21)

Im told that Boubakary Soumaré from Lille to Leicester is almost done ✅

25m Euros in total. Lille got him for free 4 years ago from PSG and he has developed so well. What a talent and another great move by Leicester. And more importantly, he is Paris born and bred!!

— Julien Laurens (@LaurensJulien) May 20, 2021