Mercato concurrents-OM : Cette star de l’OL tout proche de signer en Angleterre

West Ham est tout proche de trouver un accord avec les dirigeants rhodaniens pour le transfert de Lucas Paqueta avec une indemnité de 60 Millions bonus compris.

Après avoir refusé deux offres des Hammers pour leur milieu brésilien, les dirigeants lyonnais auraient trouvé un accord avec leurs homologues anglais. Selon les informations de L’Équipe, l’OL et West Ham sont en effet sur le point de tomber d’accord sur un transfert avoisinant les 60 Millions d’euros bonus compris. Malgré la volonté de Jean-Michel Aulas de conserver son prodige brésilien, la non qualification de l’OL pour une coupe d’Europe et la possibilité d’évoluer dans un championnat très médiatisé ont fini par convaincre le joueur de 24 ans de rejoindre le club de Londres. Si les dirigeants lyonnais récupèrent une belle indemnité de transfert, ils perdent l’un de leurs meilleurs éléments de ce début de saison.

West Ham had new direct call with OL for Lucas Paquetá tonight. Work in progress to reach an agreement between clubs, as personal terms are already fully agreed. 🚨⚒️ #WHUFC

West Ham, still prudent as dealing with OL never easy – but now trying to get it done. Agents, in London. pic.twitter.com/TC3OP3YojP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2022