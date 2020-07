Mercato concurrents OM : Cheyrou (Lyon) tente un premier coup ? Le LOSC prêt à doubler Lens ? Monaco tente un gros coup du côté de Madrid ?

Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille. Au menu de ce jeudi : Cheyrou (Lyon) tente un premier coup ?, le LOSC prêt à doubler Lens pour un jeune buteur ? et L’AS Monaco tente un gros coup du côté du Real Madrid ?

Mercato concurrent OM : Cheyrou (Lyon) tente un premier coup ?

FCMarseille vous propose le mercato des concurrents de l’OM. Lyon attendrait l’arrivée d’un jeune international turc. Il devrait s’engager pour les cinq prochaines saisons…

Alors que Lyon et le LOSC s’affrontent sur le dossier de Issa Kaboré (19 ans), jeune latéral droit du KV Mechelen, la formation de Jean-Michel Aulas devrait déjà enregistré l’arrivée d’un défenseur. Cela devrait être le premier coup de Bruno Cheyrou, le nouveau directeur de la cellule de recrutement lyonnaise.

CENK ÖZKAÇAR ARRIVE À L’OL

Selon Fanatik, un accord aurait été trouvé entre Lyon et l’Altay Spor Kulübü pour Cenk Özkaçar (19 ans). Le défenseur international turc de Cenk Özkaçar , international Espoir, devrait débarquer dans les prochains jours à Lyon pour 5 ans. Pour boucler cette opération surprenante, les Gones auraient posé 1,3 M€ sur la table pour racheter sa dernière année de contrat à l’Altay SK, un club d’Izmir (D2 turque). Il sera dans un premier temps testé avec le groupe de Rudi Garcia, puis il pourrait être ensuite prêté pour glaner du temps de jeu et s’aguerrir. Un recrutement signé Burno Cheyrou, le nouveau directeur de la cellule de recrutement a insisté auprès de ses dirigeants pour boucler cette arrivée, et pose donc déjà sa patte sur le recrutement lyonnais…

Mercato concurrent OM : Le LOSC prêt à doubler Lens pour un jeune buteur ?

Il était prévu qu’il rejoigne le Nord de la France. Lens n’a pas été assez convaincant en ne s’alignant pas sur les attentes de Jackson Muleka et de son club, le TP Mazembe. L’attaquant international congolais suscite aujourd’hui l’intérêt du LOSC…

UN PRÊT EN BELGIQUE OU AU PORTUGAL POUR MULEKA

Selon France Football, des négociations ont débuté entre l’actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions africaine (7 buts en 10 matchs cette saison) et la formation coachée par Christophe Galtier. L’international congolais pourrait finalement être que de passage en Ligue 1. Si un accord aurait était trouvé entre les différentes parties, le joueur de 20 ans s’engagerait en faveur du LOSC, qui devrait le prêter dans la foulée à Boavista (Portugal) ou à Mouscron (Belgique), clubs partenaires des 4emes du dernier championnat de France. Egalement dans le viseur des géants égyptiens d’Al-Ahly, le meilleur buteur du championnat de RDC 2018-2019 (24 buts) privilégierais un départ pour l’Europe. Un objectif qu’il aurait confié dans un entretien accordé à Léopard Leader Foot. Les Dogues seraient le grands favoris dans ce dossier…

Mercato concurrent OM : L’AS Monaco tente un gros coup du côté du Real Madrid ?

Après la nomination de Niko Kovac, le mercato de l’AS Monaco est désormais lancé. Dirigé par Paul Mitchell, le nouveau directeur sportif de l’AS Monaco, le club monégasque pourrait faire marcher le réseau de son nouveau coach…

NIKO KOVAC VOUDRAIT RÉCUPÉRER LUKA JOVIC

Selon Sport Bild, Luka Jovic (Real Madrid) et Filip Kostic (Francfort) intéressent également Niko Kovac, qui a eu les deux joueurs sous ses ordres à Francfort. La piste menant à l’attaquant du Real serait très sérieuse. En effet, ce jeudi, le quotidien L’Equipe confirme bel et bien l’intérêt de l’entraîneur monégasque Niko Kovac pour son ancien joueur. Wissam Ben Yedder auteur d’une très bonne saison sur le Rocher, pourrait être vendu pour une grosse somme. Jovic, ne serait donc pas opposé à l’idée de relancer sa carrière après ce passage très difficile à Madrid. Disposant d’une bonne relation avec l’agent de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, Fali Ramadani, Monaco se montre ouvert à toutes les options pour boucler cette opération. L’ASM discute quant à la possibilité d’un prêt pour le joueur à moins qu’un transfert sec soit possible…