Mercato OM: Nouvelle réponse de Christophe Galtier sur une éventuelle arrivée

Déjà interrogé par Canal + sur un prétendu intérêt de l’OM, Christophe Galtier s’est de nouveau exprimé en conférence de presse…

Alors que son avenir était flou, Villas-Boas est finalement resté à l’OM. Dans la liste d’éventuel remplaçant, le nom de Christophe Galtier est revenu avec insistance, ce dernier a commenté cette rumeur :

Aucune personne de l’OM ne m’a sollicité– Galtier

« Cette rumeur est arrivée, c’est comme ça. J’en ai parlé avec mon président et Luis. Et je le répète une dernière fois, aucune personne de l’OM, que soit directement ou indirectement, ne m’a sollicité. Il y a eu à l’OM un flou avec la relation entre leur entraîneur et leur président, on ne savait pas si l’entraîneur allait rester ou pas. Mon nom a circulé à travers les médias, mais jamais à travers l’OM et moi ou mes agents. J’avais été très clair avec mon président sur mon envie de continuer ici, il n’y a eu aucun doute. Avec un peu de recul, peut-être que j’aurais dû intervenir plus rapidement pour éviter que cette rumeur plus de place dans les médias » Christophe Galtier — Source: Le 10 sport