Mercato concurrents OM: Coup de tonnerre pour Lyon !

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…) La commission de la DNCG vient de rejeté l’appel demandé par l’Olympique lyonnais suite à la sanction d’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts prononcée à l’encontre du club en début de mois.

La décision était tombée comme un couperet au début du mois et elle est désormais confirmée, la DNCG sanctionne l’Olympique lyonnais d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations ».

John Textor avait vu son projet être retoqué par le gendarme financier du football français au début du mois de juillet, lui qui envisageait pourtant une reconstruction ambitieuse avec notamment le recrutement de la vedette américaine Christian Pulisic en fer de lance. La DNCG avait alors prononcé une sanction d’encadrement des transferts du club.

🚨 INFO RMC SPORT : la Commission d’appel de la DNCG de la FFF a décidé de confirmer la sanction intiale infligée à l’OL, à savoir l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert.https://t.co/c6mQZY8FmS pic.twitter.com/JQzTUyZZHx — RMC Sport (@RMCsport) July 18, 2023

Un mercato qui se complique ?

Par conséquent tous les mouvements prévus par l’OL doivent être au préalable validés par cette instance. Cela a obligé la direction à revoir ses ambitions à la baisse sur le mercato, mais a également empêché dernièrement la finalisation de l’arrivée de Renato Tapia (27 ans, milieu) en provenance du Celta Vigo pour 5M€.

Le club rhodanien avait immédiatement fait appel ensuite, mais celui-ci a été refusé aujourd’hui par la commission et la sanction est donc confirmée. John Textor a réagi en exprimant sa colère et a expliqué son incompréhension après avoir présenté « 60 millions d’euros[…] pour le soutien d’OL Groupe[…] mais ce n’est toujours pas suffisant ».