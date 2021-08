Comme tous les soirs, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, LOSC, OGC Nice, AS Monaco…) Au programme ce mercredi : Coup dur pour Lyon, une arrivée à Monaco, bientôt un gardien prêté à Nice

MERCATO CONCURRENTS OM : GROS COUP DUR POUR JUNINHO ET AULAS DANS CE DOSSIER !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Ce mardi, plusieurs médias affirment que le gardien de but ne devrait pas s’engager dans le club de Ligue 1 !

Lyon aurait coché le nom d’André Onana pour la saison prochaine. Peter Bosz, l’actuel coach des Rhodanien apprécierait le profil de son ancien portier à l’Ajax Amsterdam. Malheureusement, plusieurs médias affirment que le Camerounais n’a pas l’intention de rejoindre le club présidé par Jean-Michel Aulas.

IL A FAIT SEMBLANT DE DISCUTER AVEC L’OL POUR NE PAS ÊTRE MIS À LA CAVE — DJELLIT

De Telegraaf, un média néerlandais explique que l’intérêt d’autres clubs plus huppés a fait changé d’avis à celui qui est en fin de contrat en juin prochain. Pour Nabil Djellit, journaliste pour la chaîne L’Equipe et France Football affirme de son côté que le gardien de but est déjà engagé avec l’Inter Milan.

« Onana a déjà presigné avec l’Inter pour juillet 2022. Il a fait semblant de discuter avec l’OL pour ne pas être mis à la cave le cas où par l’Ajax. Étonnamment, lorsque tout est ok, Il fait marche arrière. Il est suspendu jusqu’en novembre et en janvier, il va à la CAN… » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/08/21)

MERCATO CONCURRENTS OM : L’AS MONACO OFFICIALISE L’ARRIVÉE D’UNE PÉPITE NÉERLANDAISE !

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Le club de la Principauté s’est offert la pépite néerlandaise Myron Boadu !

Annoncé avec insistance à l’OGC Nice, Myron Boadu s’est finalement engagé avec l’AS Monaco ! L’attaquant néerlandais a trouvé un accord avec le club de la Principauté. Les Monégasques l’ont annoncé ce mercredi sur leurs réseaux sociaux.

MONACO DEBOURSE 17M€ POUR BOADU

Pour s’offrir l’un des joueurs les plus prometteurs des Pays-Bas, l’AS Monaco a déboursé près de 17 millions d’euros. Âgé de 20 ans, le buteur évoluait à l’AZ Alkmaar en première division néerlandaise ! Son agent est le très influent Mino Raiola qui a de nombreux joueurs en Ligue 1 et notamment au PSG…

« L’AS Monaco et l’AZ Alkmaar (Eredivisie, première division néerlandaise) ont trouvé un accord pour le transfert de Myron Boadu. International espoir (12 matchs, 11 buts), déjà appelé chez les A (1 cape et 1 but), l’avant-centre natif d’Amsterdam a paraphé un contrat le liant au Club du Rocher jusqu’au 30 juin 2026 » Source : Site officiel de l’AS Monaco (04/08/21)

« 𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵𝑪𝑬 𝑩𝑶𝑨𝑫𝑼 ! » 🤯 ⌚️ 10h30 : 𝙛𝙞𝙣 𝙙𝙚𝙨 𝙣𝙤𝙩𝙞𝙛𝙨 😏#WelcomeMyron pic.twitter.com/ICCRCEVTLg — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 4, 2021

MERCATO CONCURRENTS OM : L’OGC NICE PIOCHE SON GARDIEN REMPLAÇANT AU PSG?

FCM vous propose de suivre le mercato des concurrents de l’Olympique de Marseille (LOSC, Stade Rennais, Lyon, AS Monaco, OGC Nice…) Pour suppléer Walter Bentiez, les Aiglons songent à Marcin Bulka, actuel joueur du Paris Saint-Germain !

L’OGC Nice connaît une révolution avec l’arrivée de Christophe Galtier ! Après ces premiers mois de mercato, les Aiglons ont enchaîné les officialisations avec notamment l’arrivée de l’ancien Marseillais Mario Lemina au milieu de terrain.

Avec Walter Benitez en gardien de but titulaire, les Niçois doivent recruter une doublure ! En fin de contrat en juin dernier, Yoan Cardinale n’a pas été retenu et a quitté le club. Selon les informations de Nice-Matin, l’OGC Nice songe à Marcin Bulka, le jeune polonais qui évolue actuellement au PSG.

DE LA CONCURRENCE AU POSTE DE GARDIEN AU PSG

Avec Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, il paraît peu probable que l’ancien gardien de Chelsea ait du temps de jeu la saison prochaine. Les Parisiens ne seraient pas contre le fait de prêter le Polonais afin qu’il s’aguerrisse encore en Ligue 1 après avoir été prêté à Cartagena et à Châteauroux où il a joué 4 et 9 matchs.