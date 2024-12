Mercato concurrents OM : Daniel Riolo éteint le fantasme autour de Barcola / Mbappe

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo est revenu sur le fantasme poussant à croire que Barcola est le successeur de Kylian Mbappe au PSG. Pour lui, il n’est pas au niveau.

L’ancien lyonnais Bradley Barcola a réalisé un bon début de saison avec le PSG avant de peu à peu s’éteindre. Pour Daniel Riolo, ses récentes performances montrent que le jeune ailier n’est pas au niveau de prendre la succession de Kylian Mbappe chez les Franciliens.

🗣️ « Doué est au-dessus par rapport à Barcola. » Daniel Riolo a livré son analyse sur les récentes difficultés de Barcola. Selon lui, Barcola a été propulsé au sommet trop vite et Désiré Doué semble être plus à même de briller avec le PSG.https://t.co/SawW5dvHxh pic.twitter.com/iZzaXfUJYX — RMC Sport (@RMCsport) December 24, 2024

« Je suis un peu en colère parce que ces derniers temps commencent à sortir des stats à son sujet. Je pense qu’on n’avait pas besoin de stats, de loupe, de lunettes, pour voir qu’en Ligue des champions on n’y était pas encore. Et les stats et les chiffres qui sortent, c’est notamment qu’il n’y a pas eu de but ou de passe décisive sur les huit derniers matchs. « Il y a eu une intervention de Luis Enrique pour dire: ‘comment ça, vous commencer à poser des questions à son sujet alors qu’il y a un mois on parlait de lui comme de Maradona’. Là, pour le coup, il avait parfaitement raison Luis Enrique. Mais ça ne veut pas dire qu’il l’a beaucoup protégé avant puisque dès l’année dernière il a envoyé le message qu’il attendait que Barcola soit le successeur de Mbappé », a enchaîné le journaliste à l’antenne de RMC. « En tout cas c’est entré dans la tête de Barcola et de son entourage que c’était le cas. Et donc, moi je veux m’élever contre ça. On sait que les médias marchent comme ça et qu’on a besoin d’inventer des histoires, parce qu’on a besoin de joueurs à mettre en avant. Moi ce qui m’énerve, c’est l’exagération et la narration médiatique avec des histoires que l’on veut créer comme celle de Barcola qui devrait être, à terme, le remplaçant de Mbappé. Il est en train de se rendre compte que, probablement même au club, on se dit que Désiré Doué est plus talentueux que lui. Ce que je pense. Intrinsèquement je pense que Doué est au-dessus par rapport à Barcola et donc ça va être compliqué. Mais que moi, on m’ait fait passer pour le gars hyper dur ou ceci et cela, je ne crois pas. Je crois toujours que ceux qui sont les plus durs ce sont ceux qui font des faux compliments et montent les mecs à une vitesse hallucinante. »