OM : Balerdi remonte la pente !

Note de Maxifoot

8/10

une bonne copie pour le capitaine de l’Olympique de Marseille. Pourtant, son début de match n’a pas été parfait avec deux mauvaises relances qui auraient pu entraîner des situations dangereuses. Mais dans les duels, l’Argentin s’est bien rattrapé en étant dominateur et a d’ailleurs provoqué l’expulsion de Sissoko, auteur d’un mauvais geste. Sur l’action de l’ouverture du score de Greenwood, le défenseur central a signé une passe en profondeur magnifique pour Henrique. Et lors du second acte, il a sauvé son équipe avec un magnifique retour après un dribble de Fall sur De Lange.