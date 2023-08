Mercato concurrents OM: Défenseur d’envergure internationale, avant-centre… Rennes accélère en fin de mercato !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre les infos et rumeurs mercato des concurrents de l’OM (AS Monaco, PSG, OGC Nice, Lyon…). Le mercato estival ferme ses portes dans 48 heures. En quête d’un renfort par ligne, le Stade Rennais a passé la vitesse supérieure. D’après la presse turque et Le Parisien, le club breton serait proche de recruter l’attaquant turc Bertug Yildirim en provenance d’Hatayspor. Selon les informations de l’Équipe, les dirigeants rennais viseraient également un défenseur central d’envergure internationale.

Souhaitant un renfort par ligne, Rennes s’active durant ces 2 derniers jours de mercato. Selon la presse turque et Le Parisien, le club breton serait proche de signer le buteur turc d’Hatayspor Bertug Yildirim. Le journaliste Benjamin Quarez affirme que l’avant-centre de 21 ans a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. Le montant de la transaction serait estimée à 5 millions d’euros.

🔥 ÖZEL – Rennes, Hatayspor’dan Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna kattı. Hatayspor, 5 milyon Euro’nun üzerinde gelir elde edecek. ✈️ Bertuğ, sabah sağlık kontrolü ve resmî sözleşme işlemleri için Fransa’ya uçacak.#yüzdeyüz pic.twitter.com/xT7u4MMI3b — Ertan Süzgün (@ertansuzgun) August 28, 2023

Rennes tient son renfort offensif avec Bertug Yildirim (21 ans). L’attaquant d’Hatayspor a déjà informé ses coéquipiers de son départ pour la France. C’est en passe de se faire. #mercato — Benjamin Quarez (@B_Quarez) August 29, 2023

Davinson Sanchez à Rennes ?

Désireux de s’attacher les services de Davinson Sanchez, le Stade Rennais a formulé une offre de 9 M€ auprès de Tottenham pour son expérimenté défenseur central colombien. https://t.co/FriqLqPsLC pic.twitter.com/PfpqkQrIkw — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 29, 2023

D’après le journal l’Équipe, le club s’est également positionné sur le défenseur de Tottenham, Davinson Sanchez. Le Stade Rennais a formulé une offre de 9 millions d’euros pour l’international colombien aux 54 sélections. Sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur de 27 ans a disputé 206 matchs avec les Spurs. Le club anglais demanderait entre 10 et 15 millions d’euros pour vendre son joueur. Un accord entre les deux parties serait proche.