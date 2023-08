Mercato OM : Maurizio Sarri explique le choix Guendouzi…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le départ de Matteo Guendouzi est proche d’être bouclé. Si rien n’est encore officiel, il devrait poursuivre sa carrière en Italie. L’international français est attendu par Sarri, l’entraîneur de la Lazio.

Matteo Guendouzi est de plus en plus proche de la Lazio Roma. Pablo Longoria a dit ce lundi en conférence de presse que : « Les positions se sont rapprochées. », entre la Lazio Rome et l’OM concernant le transfert de Mattéo Guendouzi. Il y a donc de grandes chances que Guendouzi continue sa carrière en Série A.

Guendouzi attendu par Sarri

Rien n’est encore officiel, mais Maurizio Sarri attend déjà l’arrivé du milieu pour donner plus de caractère à son équipe. « Il peut certainement amener de l’énergie à la Lazio. Quand je l’ai vu jouer en Angleterre, il était énergique, avec une grande fraîcheur mentale et physique, c’est un joueur avec des caractéristiques que nous n’avons pas chez les milieux de notre équipe actuellement. Les grands noms n’ont presque jamais d’impact dans le vestiaire. On verra si ce garçon a cette capacité à transmettre son énergie compétitive. », explique le technicien italien.

Matteo Guendouzi a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs de l‘OM ce samedi au Vélodrome face au Stade Brestois. Fabrizio Romano annonçait hier après-midi qu’un accord avait été trouvé entre la Lazio et le club olympien pour le départ de l’international français. Il évoque un montant fixe de 13 millions d’euros, seulement, plus des bonus de 5 millions d’euros.

Lazio have reached an agreement with Olympique Marseille on €18m package for Mattéo Guendouzi ⚪️🔵🇫🇷 €13m fixed fee, €5m easy add-ons and talks now ongoing on personal terms in order to get deal done with medical at the beginning of next week. pic.twitter.com/ASvc3D0pxT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2023

Guendouzi attendu à Rome dans la soirée

Gazzetta : Mattéo #Guendouzi arrive à Rome dans la soirée. Accord Lazio-OM pour 13M+5M de bonus (plus faciles à atteindre), contrat de 5 ans et salaire de 3M bonus compris. Dernier détail à régler : la commission des agents. pic.twitter.com/lpezqRCkDf — GuillaumeMP (@Guillaumemp) August 28, 2023

Hier, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu de 24 ans arrive à Rome dans la soirée. Le média confirme la transaction annoncée par Fabrizio Romano qui s’élève à 13 millions d’euros plus 5 millions de bonus (plus faciles à atteindre). Un contrat de 5 ans et un salaire annuel de 3 millions d’euros bonus compris attendent le Français du côté des Biancocelesti. Il reste un dernier détail à régler qui est la commission des agents.

Après deux saisons dans la cité phocéenne où il a disputé 103 matchs, Matteo Guendouzi est donc sur le point de découvrir la Serie A pour tenter de retrouver sa forme d’antan, après un début de saison compliqué sous les ordres de Marcelino.