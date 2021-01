Mercato concurrents OM : Dégraissage à Rennes, Lyon a trouvé son attaquant ? Lille vise un jeune talent français…

FCMarseille vous propose les infos mercato des concurrents directs de l’OM (Monaco, Lille, Rennes, PSG, Lyon…). Au menu ce vendredi : Lyon a trouvé le successeur de Dembélé, Lille vise une pépite rémoise et Rennes veut dégraisser…

Vers un dégraissage de l’effectif rennais ?

Les clubs français sont en difficultés financières suite à la crise sanitaire et celle des droits TV. Rennes qui a beaucoup recruté pour sa première participation à la Ligue des Champions n’échappe pas à cette règle. Selon Ouest-France, le club aurait même accumulé 40 millions d’euros de pertes. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club cet hiver.

Brandon Soppy n’aura plus qu’un an à la fin de la saison et attise les convoitises, le jeune latéral droit serait notamment visé par la Roma. Clément Grenier n’a plus que six mois de contrat et pourrait partir dès le mois de janvier si une opportunité se présente. Le milieu de terrain de 30 ans se verrait bien à l’étranger. Autre cas, celui de James Lea Siliki, le joueur de 24 ans aurait attiré plusieurs clubs étrangers mais Rennes opterait plus pour un prêt. Dalbert ne devrait même pas finir son prêt avec le club breton, le latéral gauche de 27 ans pourrait partir s’il trouve un autre club car l’Inter n’a pas de place pour lui. Le jeune Yann Gboho pourrait être prêté en France ou à l’étranger…

Slimani veut rejoindre Lyon ?

L’OM et l’Atlético visent Milik mais face à l’intransigeance du Napoli, le club espagnol devrait venir piocher du côté de Lyon. En effet, l’Atlético serait proche de boucler le transfert de Moussa Dembélé, au temps de jeu limité en Ligue 1 cette saison. Lyon discuterait déjà avec son probable successeur.

Slimani est chaud pour l’OL ! https://t.co/pIcoBuRa0y — Foot Mercato (@footmercato) January 8, 2021

Selon FootMercato, « Islam Slimani est emballé à l’idée de rejoindre Lyon. » L’international algérien souvent annoncé à l’OM dispose encore d’un contrat avec Leicester jusqu’en juin 2021, Son avenir en Premier League est bouché, il n’a joué que 20 minutes cette saison et pourrait même être libéré par le club et donc signer gratuitement dans le club de son choix. Son nom a été évoqué au Moyen-Orient, mais Slimani pourrait finalement revenir en Ligue 1. L’ancien attaquant de l’AS Monaco serait prêt à accepter un salaire inférieur à ses émoluments anglais à condition de signer un contrat d’un an et demi. Le média spécialisé dans le mercato affirme que les discussions avancent bien. Cependant rien ne pourra se faire sans la concrétisation du départ de Dembélé…

Lille veut Mbuku ?

Lille a laissé filer Adama Soumaoro à Bologne, un départ confirmé par Christophe Galtier en conférence de presse ce vendredi. Dans le même temps, le club pense à un jeune milieu offensif international U17 français…

🚨Info : @1913parmacalcio et le @CelticFC se sont positionnés sur Nathanaël Mbuku 🇫🇷. En France, le @losclive est venu aux renseignements. Le @StadeDeReims réclame environ 8M€.https://t.co/qBwXlMvURP — Santi FM (@Santi_FM1) January 7, 2021

En effet, selon FootMercato, le LOSC s’intéresse à Nathanaël Mbuku. Le jeune joueur de 18 ans est en train de se faire un nom du côté du Stade de Reims. Le jeune attaquant est aussi dans le viseur de Parme ou le Celtic Glasgow. Le montant du transfert est estimé à 8M€, Lille aimerait le recruter l’été prochain…