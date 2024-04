Mercato concurrents OM : Déjà 5 joueurs dans le viseur du RC Lens !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (PSG, Rennes, OGC Nice, Lyon, Lens…). Actuellement sixième du championnat et encore en lice pour obtenir une place qualificative pour une compétition européenne, le RC Lens prépare d’ores et déjà son mercato estival, en ciblant 5 joueurs !

A un petit peu plus d’un mois du début de ce mercato estival 2024, la direction lensoise travaille déjà sur plusieurs pistes, anticipant dès maintenant le potentiel départ de cadres tels que Danso ou Samba.

Le mercato lensois a démarré de la plus belle des manières avec la prolongation de leur défenseur Facundo Medina. Le club nordiste a également bouclé l’arrivée du portier international burkinabé de Charleroi, Hervé Koffi, au poste de numéro 1 bis dans les buts contre une indemnité de 2,5 M€. Un joueur qui arrive pour remplacer Samba, pour qui un départ cet été est envisageable.

🚨🔴🟡 #Mercato #rclens 💣

Le RC Lens est en discussion avec 5 joueurs pour le mercato estival :

▪️ Rafik Guitane 🇩🇿 (Estoril, ex-Rennes)

▪️ Sidi Bane 🇸🇳(BATE Borisov)

▪️ Abdoulaye Kanté 🇨🇮 (ESTAC)

▪️ Carlos Teran 🇨🇴 (Chicago Fire)

▪️Alex Daho 🇫🇷🇨🇮 (Sochaux)

w @Santi_J_FM… pic.twitter.com/yqaD2UOqsI — Sébastien Denis (@sebnonda) April 24, 2024

Danso également sur le départ ?

Mais ce n’est que le début ! Kevin Danso, autre cadre de l’équipe de Franck Haise, suscite également de l’intérêt, notamment du côté de l’Inter de Milan. C’est pourquoi la cellule de recrutement lensoise travaille sur l’arrivée d’un défenseur capable de faire oublier le roc des Sang et Or. Ce joueur, ce serait Carlos Teran. En effet, l’international U23 colombien qui évolue aux Chicago Fire collerait parfaitement aux besoins du club coaché par Frank Haise.

Solide dans les duels et bon de la tête grâce à son gabarit d’un mètre 88 pour 85 kg, le défenseur colombien a toutes les qualités, sur le papier, pour palier le départ de Kevin Danso. Titulaire en MLS depuis 2022, Carlos Teran veut rejoindre l’Europe et a de bonnes chances de débarquer en Artois cet été d’autant que des discussions sont actuellement en cours entre les différentes parties. Mais ce ne serait pas le seul ! En effet, un autre jeune défenseur est ciblé, en la personne de Sidi Bane. Le défenseur sénégalais de 20 ans évolue en Biélorussie, du côté du BATE Borisov et serait lui aussi proche de rejoindre le RC Lens.

Trois autres renforts prévus ?

Vous l’aurez compris, le club artésien mise sur des profils jeunes, à fort potentiel. C’est également le cas des 3 autres pistes de la cellule de recrutement lensoise. Alex Daho, 20 ans, est un milieu évoluant en National du côté de Sochaux. Infatigable dribbleur et homme clé dans le système d’Oswald Tanchot (l’entraîneur). Malgré le fait qu’il soit peu décisif (3 buts et 2 passes décisives en 26 matchs), Alex Daho est l’une des révélations du championnat en National, de part les différences qu’il effectue balle au pied.

Un autre milieu au profil totalement différent est également dans la short-list lensoise. A savoir Abdoulaye Kanté, grand espoir ivoirien de 18 ans, qui est un milieu défensif très athlétique avec un côté « guerrier ». Évoluant à Troyes, il a disputé 18 matchs de Ligue 2.

Le dernier lui, a connu la Ligue 1 puisqu’il s’agit de Rafik Guitane. Passé par Rennes, le milieu algérien s’éclate à Estoril depuis le début de saison où il est arrivé en provenance de Reims. Avec 5 buts et 3 passes décisives en 29 matches de Liga Portugal, l’ancien Havrais, dont le nom revient avec insistance du côté du Benfica, pourrait faire son retour en France chez les Sang et Or. De plus, le joueur dispose d’une clause libératoire élevé à (seulement) 5 millions d’euros.