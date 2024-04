OM : Kondogbia inconstant et décevant…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM n’a pas fait mieux qu’un match nul 2-2 face à Nice lors du match en retard de la 22e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Geoffrey Kondogbia lors de ce match.

Pour ce OM – Nice, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Garcia dans la défense à trois avec Gigot et Balerdi. Les marseillais ont comme souvent eu du mal à mettre leur jeu en place, et c’est Nice qui a ouvert le score suite à un rush de Boga bien laissé libre par un Kondogbia dépassé, Moffi est à la conclusion (0-1 / 13′). Un but qui a fait réagir l’OM, et c’est le revenant Clauss qui d’un bon contrôle poitrine et une belle demi-volée qui va égaliser (1-1 / 31′). Le premier tournant de cette rencontre intervient juste avant la mi-temps et un carton rouge sorti par Monsieur Pignard à Moumbagna. Si le premier carton jaune est indiscutable, le second est très très sévère. Mais l’arbitre va continuer en seconde mi-temps en offrant un penalty discutable à l’OM pour une faute à retardement sur Balerdi. Malgré tout Aubameyang transforme parfaitement en pleine lucarne (2-1 / 56′). L’OM va ensuite beaucoup défendre pour tenter ensuite de contre-attaquer. Sur un renvoie de Murillo et une défense apathique, Bard prend sa chance de 25 mètres et trompe un Pau Lopez surpris par cette frappe à ras de terre (2-2 / 72′). Alors que l’on pouvait imaginer les azuréens remporter cette rencontre en supériorité numérique, l’OM a eu deux énorme possibilités en fin de rencontre. Buen lancé par Aubameyang, Ndiaye a perdu son duel face à Bulka, puis dans les arrêts de jeu, Aubameyang a effacé deux défenseur pour ensuite lober Bulka, la balle heurtant finalement la transversale. L’OM n’avance pas au classement.

La note de Geoffrey Kondogbia : 4/10

Son appréciation

Kondogbia inconstant et décevant…

Auteur d’un match remarqué face à Benfica, le milieu de terrain a cette fois affiché un visage bien moins attrayant. Dépassé sur le but de Moffi, auteur de plusieurs erreurs de relance, souvent hésitant au milieu il n’a pas été convaincant. Il s’est souvent contenté de rester proche de sa défense centrale pour jouer latéralement. Son attitude parfois apathique à la perte de balle est étonnante. Vu son statut, sa saison reste une énigme, avec quelques gros matches, des prestations médiocres et des blessures…

