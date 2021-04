Mercato concurrents OM: Depay courtisé par un club spécialisé dans les joueurs libres ?

Alors qu’il sera libre dès cet été, Memphis Depay devrait, s’il n’y a pas de surprise d’ici-là, quitter l’Olympique Lyonnais. Fortement désiré par le FC Barcelone de Ronald Koeman, la Juventus voudrait aussi absolument le joueur néerlandais et ferait même le forcing actuellement.

Où jouera Memphis Depay la saison prochaine ? Une chose est quasiment sûre, la star de l’Olympique Lyonnais devrait quitter la France puisqu’il est en fin de contrat avec l’OL. Depuis de longs mois, le FC Barcelone approche le capitaine de Lyon et tente de l’enrôler, en vain pour l’instant. Le joueur plaît énormément à Ronald Koeman, qu’il a eu sous sa main lorsqu’il coachait la sélection hollandaise. Hormis le club catalan, une autre grosse écurie semble être très désireuse de recruter Memphis Depay.

La juve a jeté son dévolu sur depay !

Alors que Cristiano Ronaldo est annoncé sur le départ à la Juve, que Paulo Dybala et Alvaro Morata ne sont pas sûrs d’être Turinois la saison prochaine, les dirigeants de la Vieille Dame voudrait récupérer Memphis Depay. Le fait que le néerlandais soit gratuit cet été plait énormément à la Juventus. Pour rappel, le champion d’Italie en titre est habitué à ce genre de transferts. En effet, Adrien Rabiot ou encore Aaron Ramsey, pour ne citer qu’eux, ont rejoint le championnat italien librement. Cependant, Depay se verrait mieux dans la tunique bleu et rouge de Barcelone que dans la tenue blanche et noire de la Juventus.