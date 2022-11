Mercato concurrents OM : Depay de retour en Ligue 1 ?

Selon des informations du site espagnol todofichajes, Memphis Depay aurait formellement demandé à la direction sportive barcelonaise de partir dès cet hiver.

Arrivé en 2021 à Barcelone, l’international néerlandais avait signé un contrat de deux ans. Bien que fragile physiquement, il avait réalisé une première saison honorable avec 13 buts et deux passes décisives en 38 titularisations, bien en dessous de ce qu’on attendait de lui en Espagne.

Un départ du numéro 14 ne serait pas de refus pour les dirigeants blaugranas. Le joueur n’entre pas dans les plans de Xavi : il a été mis de côté lors des premiers matchs de la saison et s’est ensuite blessé à la cuisse.

De plus, après une élimination décevante en Ligue des Champions, le board barcelonais songe à alléger la masse salariale du club pour pouvoir aborder les prochains mercatos sereinement.

Il ne reste à Memphis Depay que six mois de contrat, et il compte faire le forcing pour choisir son futur club auprès de la direction barcelonaise. Le départ du néerlandais est donc quasiment acté, et il serait d’ores et déjà en discussion avec Manchester United et l’Olympique Lyonnais. Un signe que Depay a besoin de temps de jeu et de confiance dans un club peut-être moins prestigieux, mais qui saura le ramener à son meilleur niveau.

Gerri It was a blessing to share some beautiful moments on the pitch with you! I will miss the top tier jokes we make on the daily in the dressing room.

You the definition of a legend and definitely a example for the youth how to prepare for life after football.

🙏🏽💜🐐 pic.twitter.com/D0OtMN1bKk

— Memphis Depay (@Memphis) November 6, 2022