Mercato concurrents OM : Depay envoie un message d’adieu touchant à Aulas et Lyon !

Après avoir quitté Lyon, Memphis Depay envoie un beau message d'adieu au club et au président !

Lyon n’a pas réussi à conserver Memphis Depay. L’international néerlandais réalise son rêve en rejoignant l’un des plus grands clubs du monde : le FC Barcelone.

Après toutes ces années passées en Ligue 1 dans le club présidé par Jean-Michel Aulas, l’attaquant n’a pas oublié de le remercier. Sur son compte Twitter ce vendredi soir, il a posté un message d’adieu aux Lyonnais.

« Lyon, Jean-Michel Aulas, les supporters, la ville, les gens qui travaillent pour le club dans l’ombre… Merci pour ces 4 ans et demi incroyables. Nous avons partagé de beaux moments ensemble et je ne les oublierai jamais. Merci beaucoup d’avoir toujours apprécié qui je suis ! » Memphis Depay – Source : Twitter (25/06/21)

@OL @JM_Aulas the fans, the city, the people that working for the club behind the scenes, thank you for an amazing 4 and half years.

We’ve shared beautiful moments together and I will never forget them.

Thank you so much for always appreciating who I am!

🦁❤️💙 pic.twitter.com/MldHhdpRNr

— Memphis Depay (@Memphis) June 25, 2021