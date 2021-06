Mercato : L’OM veut relancer un grand espoir du football pour remplacer Thauvin !

Considéré comme le Dybala turc en 2018 et auteur d’une superbe saison avec l’AS Roma, Cengiz Ünder est cité par Fabrizio Romano comme l’une des pistes de l’OM.

A la recherche de joueurs pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille se serait penché sur Cengiz Ünder, sous contrat avec l’AS Roma.

Après avoir explosé à Basaksehir, l’international turc a signé un contrat dans le club italien contre un chèque de 5 millions d’euros. Depuis, il s’est fait un nom en Europe avec notamment de belles performances lors de la saison 2018/2019.

Prêté à Leicester la saison dernière, il a eu plus de mal en Premier League où il n’a joué que 17 matchs pour un seul but. De retour d’Angleterre, il pourrait quitter l’Italie définitivement. L’Olympique de Marseille aurait pris des renseignements pour récupérer le jeune turc âgé de 23 ans.

Considéré comme le Dybala turc par la presse italienne, il peut jouer sur les deux ailes ou au poste de numéro 10. Gaucher comme l’Argentin, il a une très bonne finition et est précieux dans ses dribbles. Sa valeur marchande est situé autour de 18 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

OM and Roma are in advanced talks for Pau Lopez, loan with buy option around €15m. OM asked also for Cengiz Ünder, he’s back to Roma after loan spell at Leicester. 🔴 @DiMarzio #OM #Roma

Rui Patricio will be Pau Lopez replacement – negotiation at final stages with Wolves.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2021