Mercato concurrents OM : Depay (Lyon) laisse planer le doute après la rumeur Barcelone !

Interrogé sur son avenir après la rencontre face à Dijon ce vendredi soir en Ligue 1 (victoire 4-1 de Lyon), Memphis Depay a laissé planer le doute…

Cela fait quelques jours que des rumeurs envoient Memphis Depay au FC Barcelone après la récente nomination de Ronald Koeman au poste d’entraîneur.

je n’ai pas parlé avec Ronald Koeman — DEPAY

Les deux Néerlandais se connaissent bien puisque l’ancien joueur a été sélectionneur des Oranjes. L’ailier lyonnais a répondu à cette rumeur et surtout à une possibilité de quitter le club…

« On ne sait jamais. Je suis là depuis 4 ans, c’est vraiment bien pour moi, les gens sont gentils et je suis capitaine. Après, vous devez penser à votre carrière, à vos ambitions et comme on le sait, cette saison, il n’y a pas de Champions League donc c’est très dur à accepter. Mais nous devons tout faire pour y retourner le plus rapidement possible et mettre la barre assez haut parce que nous avons atteint les demi-finales donc ça en dit beaucoup sur l’équipe que l’on a, sur notre ambition. Pour le moment, je ne sais vraiment pas. Mais actuellement, je suis focalisé sur le jeu, les matches. (…) Je suis concentré sur Lyon, et je n’ai pas parlé avec Ronald Koeman, avec qui j’ai une bonne relation. Je peux rêver de grands clubs. (…) Le club m’a donné beaucoup de respect, de liberté

Memphis Depay – Source : Conférence de presse