Mercato OM : André Villas Boas enterre les derniers espoirs d’un minot du club

Évoqué comme une possible option au poste de latéral gauche, Christopher Rocchia ne devrait finalement pas avoir sa chance. André Villas-Boas a admis qu’il ne comptait pas sur lui pour la suite.

Il était question qu’il ait une chance cette saison. Ce ne sera finalement pas le cas… Christopher Rocchia a été informé par l’entraineur qu’il ne comptait pas sur lui. Le minot a été invité à quitter le club, et l’OM cherche déjà un latéral gauche pour concurrencer Jordan Amavi.

« j’ai perdu espoir » — Villas-Boas

Comme vous le savez, on cherche un latéral gauche. J’ai déjà parlé de ça, et j’avais laissé une porte ouverte pour que ce soit Chris. Malheureusement à cause de sa blessure au genou, il n’a pas eu la chance de faire une bonne présaison. C’est dommage, et à la fin, j’ai perdu espoir. On continue à chercher des options au poste de latéral gauche, et on continuera aussi a tester Khaoui dans cette position. On doit aussi chercher des options pour lui (Rocchia) car il arrive en fin de contrat. C’est un dossier qui est dans les mains de Pablo Longoria. Chris et son agent sont informés de cette situation.

André Villas-Boas. Source : Conférence de presse – 28/08/2020