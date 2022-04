Mercato concurrents OM : Deux cadors européens s’arrachent Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Aurélien Tchouaméni affole les plus grands clubs européens… Selon AS, le Real Madrid et Chelsea foncent sur l’international français !

Après avoir débuté sa carrière à Bordeaux, Aurélien Tchouaméni a explosé sous les couleurs de l’AS Monaco. Des prestations XXL des mois durant lui ont permis d’atteindre l’Equipe de France et d’avoir une toute nouvelle dimension auprès des autres clubs.

Le mercato arrive dans quelques mois et les prétendants ne devraient pas manquer ! L’AS Monaco devrait se préparer à recevoir de grosses offres puisque le Real Madrid est cité depuis plusieurs semaines comme un courtisan très sérieux.

Le Real Madrid et Chelsea en pôle position pour Tchouaméni

Le journal AS nous informe ce mardi matin qu’un autre cador européen apprécie fortement le profil du milieu de terrain français : Chelsea. Le tenant du titre de la Ligue des Champions aimerait le récupérer. Les Anglais ainsi que les Merengues seraient les mieux placés sur le dossier et pourraient passer devant le PSG qui est également sur le coup.

Récemment, une rumeur affirmait que l’idée d’évoluer avec son coéquipier en sélection Kylian Mbappé au Real Madrid séduirait Tchouaméni… De quoi l’influencer dans son choix de futur club. Réponse dans quelques mois au mercato estival !