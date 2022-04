Mercato concurrents OM : Mbappé se prononce sur son avenir au PSG !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…).Au micro de Prime Vidéo après la large victoire face aux Lorientais, Kylian Mbappé a répondu aux questions de Giuly sur son avenir.

Ce dimanche, le PSG s’est imposé sur le score de 5-1 face à Lorient… Comme à son habitude, Kylian Mbappé a livré une prestation XXL avec les Parisiens. Sifflé également par le Parc des Princes alors qu’il avait été épargné ces dernières semaines semaines, il a répondu aux questions de Prime Vidéo.

Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments — Mbappé

L’attaquant français n’aurait pas encore pris sa décision de rester ou non la saison prochaine à Paris alors que plusieurs médias le voient déjà porter la tunique blanche du Real Madrid avec Karim Benzema… Face à Ludovic Giuly pour Prime Vidéo, Mbappé laisse planer le doute.

A LIRE AUSSI : OM : Pierre Ménès salue la prestation de ce Marseillais qui « répond plus que présent » !

« Les 200 buts de Cavani ? Je suis ambitieux mais voilà je ne battrais pas Cavani à la fin de la saison (rires). L’année prochaine ? Qui sait. Je n’ai pas fait mon choix pour l’année prochaine. Je n’ai pas pris ma décision, je réfléchis, car il y a de nouveaux éléments. Je n’ai pas envie de me tromper. Je peux comprendre que ça tarde un peu pour les supporters, car on en parle tous les jours. Mais si j’avais pris ma décision, je l’aurais dit. C’est un choix personnel. Je n’ai de compte à rendre à personne. Dans les bonnes choses et les mauvaises, j’ai toujours assumé. Je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je prends mon temps » Kylian Mbappé – Source : Prime Vidéo (03/04/22)