Mercato concurrents OM : Deux clubs de Premier League s’arrachent Jonathan David !

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (Lyon, AS Monaco, LOSC, Rennes, Nice, PSG…). Jonathan David impressionne en Ligue 1 et pourrait quitter le LOSC cet été. Deux clubs de Premier League se l’arrachent !

Etincellent depuis le début de la saison, Jonathan David a bien entendu attiré les gros clubs anglais. L’attaquant canadien espèrerait jouer la Ligue des Champions d’après le journaliste allemand de Sky Sports, Florian Plettenberg.

Ce dernier affirme que son prix serait autour de 45M€ à 55M€. Une somme que seul un club anglais peut mettre sur la table… Au vu du classement, Arsenal pourrait être sa destination favorite bien que Newcastle ait montré un intérêt. Les Magpies sont trop mal en point pour espérer une qualification en C1 la saison prochaine. Les Gunners ont en revanche tenté de le faire venir cet hiver pour remplacer Aubameyang, en vain.

Update Jonathan #David: The 22 y/o striker wants to leave Lille in summer. No release clause. Sources expect a price tag around €45-55m. His new club should play Champions League next season. No contact with #NUFC so far. Too expensive for the Bundesliga. @SkySportNews 🇨🇦

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) February 28, 2022