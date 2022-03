OM : La décision radicale de Longoria sur la suite de sa carrière…

Dans le cadre d’une émission spéciale sur RMC en direct du centre RLD, Pablo Longoria s’est confié sur la suite de sa carrière. Le président olympien a pris une décision radicale…

C’est ma dernière aventure à haut niveau dans le monde du football — Longoria

« C’est ma dernière aventure à haut niveau dans le monde du football. Je ne suis pas sur le marché. Mon rêve est d’avoir mon temps à Marseille, après mon rêve serait de retourner voyager. Si je fais du football, c’est pour la passion et ce serait impossible d’atteindre ce niveau ailleurs. Je n’aimerais pas avoir cette responsabilité dans un autre type de club. Ce serait frustrant ». Pablo Longoria – source : RMC (01/03/2022)

⚪🔵 Pablo Longoria : « Je considère l’OM comme ma dernière aventure dans le monde du football. » #RMClive pic.twitter.com/apcg9IFWRm — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) March 1, 2022

Au cours d’un entretien accordé au Figaro, le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a évoqué l’implication de Franck McCourt dans le projet olympien et ses relations avec l’homme d’affaire américain.

Son opinion est forte, importante, car il prend des risques » Longoria

« Il soutient totalement tous les choix qu’on a faits, et je remercie Frank pour tout cela. Il est engagé, après chaque match il m’envoie des messages, il veut connaître mon ressenti du terrain, transmettre des messages à l’équipe. Le niveau de communication entre nous est très bon et il est à fond derrière le projet. Il donne son ressenti sur tous les sujets, et c’est normal quand tu joues ton capital personnel d’être le premier à délivrer tes impressions. Son opinion est forte, importante, car il prend des risques », Pablo Longoria – Source Le Figaro (24/02/2022)

La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe — Longoria

« Je préfère parler de projet réussi. La chose la plus importante est de stabiliser le club, que tout le monde aille dans la même direction, dans ce cas il est plus facile d’avoir des résultats. La stabilité passe par une qualification systématique en Coupe d’Europe et plus généralement en Ligue des champions, c’est là où est l’argent dans le football. Si tu es stabilisé, tu as des objectifs et à l’OM, on veut gagner des coupes et des titres. C’est dans l’ADN de ce club, de son histoire.

Tu dois remporter des trophées, c’est important. Si je n’avais pas d’ambition, je ne serais pas ici. (…) Une victoire en Ligue des champions, toujours un objectif ? Il faut être réaliste dans la vie. C’est vrai qu’avec le résultat sportif, tu peux multiplier ton résultat économique. Si tu as plus d’argent, tu peux recruter des joueurs encore plus adaptés aux compétitions européennes… Tous les projets des clubs ambitieux passent par une participation régulière en C1, on a vu les

moyens financiers de certains clubs augmenter, car ils étaient souvent présents dans cette compétition, c’est aussi l’objectif de l’OM. La Ligue des champions est le plus grand booster pour un club, mais on ne doit pas perdre la tête côté dépense. Il faut garder un certain équilibre. » Pablo Longoria – source : Le Figaro (24/02/2022)