Mercato concurrents OM: Deux jeunes joueurs comme priorité de Juninho ?

Pourtant bien partis dans la course à la Ligue des Champions, voire au titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais se retrouve pour l’instant à la quatrième place du classement. Si le résultat final de cette Ligue 1 reste encore incertain, ce qui est sûr c’est que les dirigeants lyonnais risquent d’être, comme tous les ans, actifs sur le marché des transferts. En effet, la direction de l’OL aurait même ciblé ses deux postes prioritaires.

Lodi et Boga dans le viseur de Lyon ?

L’Olympique Lyonnais souhaiterait se renforcer aux postes de latéral gauche, pour remplacer Maxwell Cornet et un attaquant pour combler le départ de Memphis Depay. Les Gones aurait d’ores et déjà mis deux noms sur leur liste pour renforcer leur effectif cet été. En effet, les rhodaniens ont coché le nom de Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien de l’Atlético Madrid plairait beaucoup du côté de Lyon. Autre piste, plus connue à Marseille, celle menant à Jérémie Boga. L’international ivoirien qui évolue à Sassuolo intéresserait Juninho. Le directeur sportif de l’OL suit de près ce joueur, en fin de contrat dans un an avec son club.