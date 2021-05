Mercato concurrents OM : Deux priorités pour Juninho, gros départ à Rennes et le PSG sur un joueur formé à Monaco…

FCMarseille vous propose chaque jour de suivre l’actualité des concurrents de l’Olympique de Marseille (Lyon, Rennes, Lille, Monaco…). Voici les 3 infos mercato des concurrents de l’OM du 10 mai !

Mercato concurrents OM: Deux jeunes joueurs comme priorité de Juninho ?

Juninho devrait être très actif lors du prochain mercato estival. Les Gones auraient d’ailleurs déjà ciblé deux postes à renforcer: celui de latéral gauche et d’attaquant.

Pourtant bien partis dans la course à la Ligue des Champions, voire au titre de champion de France, l’Olympique Lyonnais se retrouve pour l’instant à la quatrième place du classement. Si le résultat final de cette Ligue 1 reste encore incertain, ce qui est sûr c’est que les dirigeants lyonnais risquent d’être, comme tous les ans, actifs sur le marché des transferts. En effet, la direction de l’OL aurait même ciblé ses deux postes prioritaires.

Lodi et Boga dans le viseur de Lyon ?

L’Olympique Lyonnais souhaiterait se renforcer aux postes de latéral gauche, pour remplacer Maxwell Cornet et un attaquant pour combler le départ de Memphis Depay. Les Gones aurait d’ores et déjà mis deux noms sur leur liste pour renforcer leur effectif cet été. En effet, les rhodaniens ont coché le nom de Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien de l’Atlético Madrid plairait beaucoup du côté de Lyon. Autre piste, plus connue à Marseille, celle menant à Jérémie Boga. L’international ivoirien qui évolue à Sassuolo intéresserait Juninho. Le directeur sportif de l’OL suit de près ce joueur, en fin de contrat dans un an avec son club.

Mercato concurrents OM : Le départ à l’étranger du capitaine du Stade Rennais se précise !

Arrivé il y a trois ans en Bretagne, Damien Da Silva devrait quitter les Rouges et Noirs cet été. En fin de contrat du côté de Rennes, le défenseur central pourrait connaître un nouveau championnat.

Damien Da Silva, capitaine du Stade Rennais devrait quitter le navire cet été. En effet, le défenseur central de 32 ans arrive en fin de contrat avec le club breton. Arrivé il y a trois ans, le franco-portugais a participé à la qualification de Rennes, pour la première fois de son histoire, en Ligue des Champions et a remporté la coupe de France. Da Silva pourrait cependant continuer sa carrière en Grèce.

l’aek athènes en pôle pour da silva ?

En effet, Damien Da Silva intéresserait beaucoup l’AEK Athènes. Le défenseur central, sur la fin de sa carrière de footballeur, pourrait se laisser tenter par ce nouveau défi. Selon le média Ouest France, un contrat de trois ans attend le Rennais en Grèce. C’est une nouvelle pièce importante de l’effectif rennais qui semble être sur le départ puisque Edouardo Camavinga est également annoncé partant du club breton.

Mercato concurrents OM: Le PSG sous le charme d’un jeune formé à Monaco ?

Comme tous les ans, le PSG sera très actif sur le prochain mercato estival. Si la prolongation de Neymar est désormais actée, les Parisiens veulent récupérer un attaquant de Ligue 1 pour renforcer son secteur offensif.

Le Paris Saint-Germain réalise l’une de ses pires saisons sous l’ère qatari. Le titre de champion de France semble filer entre les doigts pour la troisième fois de PSG depuis 2012. En plus de cela, le club a été éliminé, une nouvelle fois, en Ligue des Champions… Bref, il devrait y avoir du mouvement dans l’effectif parisien cet été pour rectifier le tir la saison prochaine. Pour cela, le PSG se tournerait vers un attaquant de Ligue 1.

Faivre sur les tablettes du PSG ?

Les dirigeants parisiens souhaitent renforcer leur secteur offensif déjà très bien fourni. Le PSG souhaiterait enrôler l’ailier brestois Romain Faivre. Le jeune français de 22 ans, intéresse de nombreux clubs européens comme le Bayer Leverkusen, le Borussia Dortmund, le Borussia Mönchengladbach, l’AC Milan ou encore le Leeds de Marcelo Bielsa. Le Stade Brestois 29 estime la valeur de son joueur entre 15 et 20 millions. Une formalité lorsque l’on connait les finances du club de la capitale.