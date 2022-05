Mercato concurrents OM : Deux tauliers du milieu lyonnais sur le départ?

Lyon a réalisé une mauvaise saison, en terminant à la 8ème place, le club rhodanien n’est pas parvenu à se qualifier pour une Coupe d’Europe et devrait donc écouter les offres pour stabiliser ses comptes. Selon RMC Sport, le club aurait ouvert la porte à un départ d’Houssem Aouar, le milieu de terrain formé au club. Ses récentes bonnes performances ont été remarquées à l’étranger.





Houssem Aouar aurait tapé dans l’œil de certains clubs étrangers grâce notamment à son regain de forme dans les derniers matchs de Ligue 1 où il a inscrit trois buts et délivré une passe décisive lors des cinq derniers matchs. Selon Foot Mercato, le Real Bétis, qui avait déjà récupéré Fekir, et la Real Sociedad en Espagne, un club du top 4 en Italie et au moins deux clubs anglais se sont activés sur le dossier.

Jean-Michel

Aulas pourrait même recevoir une offre dans les prochains jours. Niveau effectif, Lyon, qui s’est renforcé cet hiver avec Tanguy Ndombele et Romain Faivre, serait plutôt enclin à laisser partir Aouar d’autant qu’il rentre dans sa dernière année de contrat avec son club formateur.

Âgé de 23 ans et comptant qu’une seule sélection en Equipe de France, Houssem Aouar est à un moment charnière de sa carrière. Il devra réfléchir sur un projet qui pourra lui permettre de retrouver une place de titulaire indiscutable, d’enchaîner les matchs et les bonnes performances pour pouvoir relancer sa carrière et atteindre ses objectifs comme revenir en équipe de France de manière régulière.

Newcastle prêt à mettre 59 millions sur Paqueta ?

Après avoir signer Bruno Guimaraes cet hiver, Newcastle s’intéresse à un autre milieu de terrain brésilien de Lyon, Lucas Paqueta.

Le club lyonnais aura besoin d’argent, et pourrait se laisser tenter par une belle offre pour son numéro 10. Lucas Paqueta, acheté 20 millions d’euros à l’AC Milan, a réalisé un bon exercice 2021/2022 et figure dans l’équipe type de la saison en Ligue 1. Il s’est relancé et pourrait en cas de départ à Newcastle offrir une plus value au club rhodanien. Selon The Times, Newcastle, désireux de construire une équipe compétitive, serait prêt à transmettre une offre de 50 millions de livres (soit près de 59 millions d’euros) pour s’attacher les services de Lucas Paqueta.

En conférence de presse, le coach de Newcastle, Eddie Howe compte sur la relation entre Bruno Guimarães, recruté cet hiver en provenance de Lyon pour 42 millions d’euros, et le joueur désiré Lucas Paqueta qui serait une véritable piste pour le club anglais.

Je dois suivre un processus d’observation et d’analyse des performances et du profil du joueur, afin de m’assurer qu’il convient au style que nous voulons donner à l’équipe. Je connais la relation de Bruno avec Lucas Paqueta. Cela peut aider d’avoir des joueurs qui s’apprécient. Eddie Howe – Source : Conférence de presse (26/05/2022)

Nul doute que Lyon, qui ne jouera pas de Coupe d’Europe, sera beaucoup sollicité lors de ce mercato estival concernant ses joueurs importants comme Lucas Paqueta et bien d’autres…

