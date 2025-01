Mercato concurrents OM : Direction la Premier League pour ce titulaire de Will Still ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Rennes…). Le RC Lens envisage de vendre Abdukodir Khusanov pour rééquilibrer ses finances, avec plusieurs grands clubs européens, dont Manchester City, le Real Madrid et Newcastle, intéressés par son profil, mais l’avenir du joueur dépendra de l’évolution des offres et de son développement sportif.

Interrogé par DAZN avant le match face à Toulouse ce dimanche, Pierre Dréossi, le directeur général du RC Lens, a confirmé les rumeurs concernant le départ d’Abdukodir Khusanov. « Khusanov partira, il n’y a pas eu de belles offres encore, mais s’il doit partir, ce sera pour rééquilibrer économiquement le club », a expliqué Dréossi. Le RC Lens serait prêt à laisser partir son défenseur, mais il espère une offre bien supérieure à 25 millions d’euros pour ce transfert, un montant qu’il juge insuffisant au regard du potentiel du joueur. La semaine dernière, une réunion a eu lieu entre Manchester City, l’agent du joueur Jorge Mendes, ainsi que les représentants de Khusanov, dont son père et l’agent Khasbiullin Gairat. De son côté, le Real Madrid, en quête d’un défenseur central, est également fortement intéressé par le profil du joueur, qui était suspendu pour le match contre Toulouse.

Avantage City pour Abdukodir Khusanov ?

Selon Fabrizio Romano, « il faut comprendre que Manchester City maintient des contacts actifs pour un accord avec Abdukodir Khusanov. Des discussions ont commencé du côté des joueurs et du club avec Lens, en attendant les prochaines étapes car de plus en plus de clubs sont intéressés. »

🚨🇺🇿 Understand Manchester City are keeping contacts active for Abdukodir Khusanov deal. Discussions started on both player and club side with Lens, waiting for next steps as there are more clubs interested. pic.twitter.com/Yp9InnvokJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 5, 2025

Concernant l’avenir de Khusanov, son entourage affirme que le joueur est respectueux du club qui l’a accueilli, expliquant que sa priorité reste son développement sportif. « Nous comprenons le désir du club de tirer un avantage financier du transfert, et ils méritent ce retour pour leur confiance en lui », précise son entourage à FootMercato. Cependant, Khusanov reste déterminé à évoluer au plus haut niveau européen. Il est actuellement prêt à rester quelques mois supplémentaires à Lens si nécessaire, avant de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Parmi les clubs intéressés, on retrouve des formations comme le Bayer Leverkusen, le Napoli, la Juventus, le Borussia Dortmund, ainsi que Newcastle, qui semble être l’un des clubs les plus sérieux à ce jour.

Ainsi, le mois de janvier s’annonce crucial pour l’avenir de Khusanov, dont le transfert pourrait animer le mercato hivernal du RC Lens. L’OM un temps annoncé attentif à ce dossier, semble complétement hors course…