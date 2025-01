Mercato concurrents OM : Un géant d’Europe sur un joueur lensois !

Actuellement dans une très mauvaise passe malgré leur récente victoire sur la pelouse de Leicester (0-2), les Citizens de Pep Guardiola, qui restent sur seulement deux succès sur les 14 derniers matchs, chercheraient à se renforcer pour sortir de cette spirale négative. D’après les informations de Fabrizio Romano, le quadruple vainqueur en titre de la Premier League aurait un défenseur central du RC Lens dans son viseur pour le mercato hivernal !

Le défenseur lensois concerné par cette information du célèbre journaliste italien se trouve être l’ouzbek, Abdukodir Khusanov, qui serait donc dans la short-list des Skyblues pour ce mois de janvier…

Le journaliste, spécialiste de la période de mercato, ajoute également que plusieurs « top clubs » seraient intéressés par le recrutement du jeune défenseur de 20 ans, mais que Manchester City serait le mieux informé sur le dossier à l’heure actuelle.

🚨🔵 EXCLUSIVE: Manchester City add RC Lens centre back Abdukodir Khusanov to their list for January.

There are several top clubs interested in 20 year old centre back as he’s considered one of the best talents in his position.

Race open, Man City are well informed. pic.twitter.com/WEXKEQ37A5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 2, 2025